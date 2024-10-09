Бізнес будуть перевіряти по-новому — Рада ухвалила законопроєкт

Парламент підтримав у першому читанні перезавантаження системи перевірок бізнесу в Україні

Мова йде про урядовий законопроєкт №5837 «Про основні засади державного нагляду (контролю)», що був проголосований на засіданні 8 вересня. Далі документ повинні розглянути у другому читанні з усіма правками.

Мета проєкту закону — створити сприятливе середовище для ведення бізнесу, розвитку малого і середнього підприємництва (МСП), повідомляє пресслужба Міністерства економіки. Зокрема перезавантажити систему перевірок, переорієнтувати панівний сьогодні карально-репресивний підхід до нагляду та контролю на превентивний і ризикоорієнтований.

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Зазначається, що масштабна дерегуляція є частиною однієї з чотирьох стратегічних цілей, ухваленої урядом Стратегії МСП — відновлення та полегшення ведення бізнесу. Такий підхід відповідає меті ЄС щодо спрощення регуляторного середовища та допоможе ефективнішій роботі та зростанню малого й середнього бізнесу в межах єдиного ринку, принципу пріоритетного врахування потреб МСП («Think small first»), аналізу впливу регулювання на їх діяльність.

«Одна з ключових цілей — запровадити збалансовану, прозору систему, яка гарантувала б подальше формування сприятливого бізнес-клімату та середовища для розвитку бізнесу. Та водночас захищала б інтереси держави та людей», — зазначив Перший заступник Міністра економіки України Олексій Соболев.

Що передбачає законопроєкт

В першу чергу запроваджується добровільне страхування цивільної відповідальності роботи підприємців. Для застрахованих підприємців із середнім та незначним ступенем ризику зменшиться кількість планових перевірок.

Вводиться аудит діяльності підприємців як попереджувальний захід. Підприємці зможуть залучати до такого аудиту фахівців органу контролю або незалежної організації. Виявлені правопорушення можна буде виправити, при цьому штрафні санкції до бізнесу не застосовуватимуться. Позитивний висновок аудиту дозволить зменшити кількість планових перевірок в півтора раза.

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В органах контролю створять інститут громадських рад з питань державного контролю за участі представників бізнесу. Залучення громадськості до розгляду скарг підприємців підвищить об’єктивність та публічність такого розгляду, зменшить навантаження на суди шляхом досудового розгляду скарг.

Буде розширено та вдосконалено функціонал Інспекційного порталу. Наприклад, заходи контролю та обмін документами здійснюватимуться в електронній формі. Запроваджується е-кабінет для підприємців з можливістю подання скарги та відмови від комплексної перевірки через е-систему тощо.

Також планується запровадити відповідальність керівника органу контролю за недотримання підлеглими процедурних вимог та дисциплінарну відповідальність посадових осіб органу контролю, якщо суд підтвердить незаконність рішення цього органу контролю.

Водночас документ посилює захист прав громадян та стимулює бізнес бути відповідальним завдяки ліквідації недоброчесних схем уникнення законних перевірок.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України затвердив план заходів щодо дерегуляції та покращення бізнес-клімату. Детальніше читайте в нашому матеріалі.

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