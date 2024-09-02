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В Україні спростили ведення бізнесу під час війни: що зміниться

02.09.2024 20:00
Дарія Шуть
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Президент Володимир Зеленський підписав закон про дерегуляцію ведення бізнесу в Україні під час повномасштабної війни

В Україні спростили ведення бізнесу під час війни: що зміниться

Фото: freepik.com

Мова йде про закон №7331 щодо спрощення умов провадження господарської діяльності в період воєнного (надзвичайного) стану в Україні. Документ сьогодні було повернуто до парламенту з підписом очільника держави.

Народний депутат України Ярослав Железняк в Telegram розповів про ключові положення закону та зміни для бізнесу.

Так, підприємці набуватимуть права на провадження окремих видів господарської діяльності під час війни на підставі подання до відповідних органів ліцензування, дозвільних органів та ЦНАПів декларації про провадження господарської діяльності без отримання документів дозвільного характеру, одержання яких передбачено законодавством.

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Такі декларації будуть чинними у період дії воєнного стану та до кінця календарного року, в якому припинено або скасовано воєнний стан, але не менше трьох місяців з дня його припинення чи скасування. Вже видані ліцензії продовжують строк своєї дії до кінця воєнного стану, але не менше трьох місяців з дня його припинення чи скасування.

На період воєнного стану також зупиняється проведення планових перевірок органів ліцензування щодо додержання вимог законодавства у сфері ліцензування.

Крім того, Кабмін визначатиме порядок подання декларації, перелік відомостей, які вносяться до декларації, та перелік видів господарської діяльності, які не можуть здійснюватися суб’єктами господарювання на підставі подання такої декларації.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) оновив правила ведення касових операцій у національній валюті. Зміни стосуються підприємств.

Нацбанк виключив можливість отримання готівки суб’єктами господарювання за розрахунками з громадянами, які здійснюються шляхом переказу коштів без відкриття рахунку.

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Рубрики: ЗаконодавствоНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнесДержавні органи
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