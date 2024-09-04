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Кабмін затвердив план дерегуляції та покращення бізнес-клімату

04.09.2024 10:20
Ольга Деркач
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Кабінет міністрів України затвердив план заходів щодо дерегуляції та покращення бізнес-клімату

Кабмін затвердив план дерегуляції та покращення бізнес-клімату

Кабмін затвердив план дерегуляції та покращення бізнес-клімату Фото: freepik.com

Раніше про цей план розповів премʼєр-міністр України Денис Шмигаль. Про це йдеться на Урядовому порталі.

«На порядку денному маємо низку важливих рішень у різних сферах для посилення нашої країни. Перше. Системно продовжуємо реформу дерегуляції», — сказав Шмигаль.

Він наголосив, що президент України Володимир Зеленський підписав розроблений Кабінетом Міністрів закон, який встановлює декларативний принцип роботи при старті нового бізнесу.

«Тобто українці можуть розпочинати власну справу, яка потребує отримання дозволів чи ліцензій, просто задекларувавши відповідну діяльність», — заявив Шмигаль.

Крім того, він додав, що планується скоригувати План заходів щодо дерегуляції та покращення бізнес-клімату.

«Тепер він включатиме 103 завдання та 143 покрокових заходи, спрямованих на підтримку бізнесу», — сказав Шмигаль.

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Оновлений план містить чіткі терміни, протягом яких органи виконавчої влади мають скасувати, спростити чи удосконалити інструменти,  якими вони опікуються — дозволи, погодження, висновки й т.ін. Або ж підготувати та подати на розгляд Уряду чи супроводжувати розгляд Верховною Радою проєктів відповідних рішень — якщо рішення щодо скасування чи оптимізації інструментів в компетенції цих органів держвлади, йдеться в пресрелізі Мінекономіки.

Покрокові заходи у плані, спрямовані на спрощення умов провадження підприємницької діяльності в будівництві, енергетиці, аграрній галузі, галузях земельних відносин, транспорту, логістики, інформаційних і електронних технологій, сферах зовнішньоекономічної діяльності, виробництва та ін.

«Дерегуляція та покращення умов ведення бізнесу надзвичайно важливі для відновлення та подальшого розвитку української економіки, забезпечення самозарадності України. Уряд і міжнародні партнери приділяють питанню створення сприятливих бізнес-середовища та інвестиційного клімату в Україні посилену увагу. І ми прискорюємо роботу в цьому напрямку. Міжвідомча робоча група з дерегуляції переглянула понад 1000 чинних регуляторних інструментів. Рекомендації МРГ щодо скасування чи оптимізації інструментів, напрацьовані спільно з експертним середовищем та з урахуванням запитів бізнесу, стали основою оновленого плану, який сьогодні затвердив Уряд. За підсумками виконання плану умови провадження підприємницької діяльності будуть спрощені, адміністративні витрати бізнесу суттєво зменшаться. Це і є головною метою дерегуляції: бізнес має витрачати на дозвільну документацію мінімум свого часу та енергії», — зазначила перша віцепрем’єр-міністерка України — Міністерка економіки України Юлія Свириденко.

План передбачає, що значну частину роботи центральні органи виконавчої влади мають провести до кінця 2024 року.

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Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнесДержавні органи
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