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Бізнесу дозволили пролонгацію кредитів за програмою 5-7-9%

08.10.2024 17:30
Дарія Шуть
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Кабінет міністрів України оновив правила державної підтримки бізнесу у зонах бойових дій за програмою «Доступні кредити 5-7-9%»

Бізнесу дозволили пролонгацію кредитів за програмою 5-7-9%

Фото: freepik.com

Український уряд збільшив термін можливої пролонгації кредиту для підприємців за програмою «Доступні кредити 5-7-9%». Тепер пролонгувати кредит можливо до 31 грудня 2026 року.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram.

Нововведення стосується лише тих кредитів, що були видані підприємствам, виробничі потужності яких станом на 24 лютого 2022 року, тобто на початок повномасштабної війни, були розміщені на території активних бойових дій або тимчасово окупованих територій.

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«Уточнено норми, якими регулюється надання державної допомоги суб’єктам підприємництва, що провадять господарську діяльність у зоні високого воєнного ризику, у частині систематизації вимог щодо ототожнення таких суб’єктів із зоною високого воєнного ризику», – зазначив Мельничук.

Також Кабмін змінив критерії уповноважених банків / лізингодавців / факторів щодо перевірки застосування персональних санкцій протягом року. Зокрема уточнено суб’єктів такої перевірки, а саме контролерів або керівників уповноважених установ.

Нагадаємо, пільгові кредити для бізнесу — важливий інструмент підтримки підприємців в умовах економічної невизначеності та нестабільності. Ці програми надають можливість отримати фінансування на вигідніших умовах, що сприяє розвитку МСБ, інновацій та створенню нових робочих місць. Які в Україні діють пільгові кредитні програми для бізнесу — читайте в нашому матеріалі.

Також ми писали, що ПриватБанк анонсував спільний із WOG і Visa партнерський проєкт підтримки малого та середнього бізнесу Business GO. Ця цифрова картка Visa Business GO прив’язується до поточного рахунку та автоматично підключається до пропозицій партнерів банку.

Кожного разу, коли клієнт розраховується карткою з особистих коштів чи кредитного ліміту в мережі партнерів, він отримує вигідні пропозиції та знижки.

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Рубрики: Війна з РосієюГрошіКредитуванняНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнесДержавні органи
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