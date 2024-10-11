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Железняк пояснив, як українці по-новому будуть платити військовий збір

11.10.2024 20:00
Ольга Деркач
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Ярослав Железняк розповів, коли новий закон набере чинності і як українцям треба буде платити військовий збір

Железняк пояснив, як українці по-новому будуть платити військовий збір

Железняк пояснив, як українці по-новому будуть платити військовий збір Фото: facebook.com/zheleznyak.y, freepik.com, unsplash.com

Про це заступник голови парламентської комісії з питань фінансів написав у своєму Telegram.

«Окей, короткий розбір що означає збиття правки №988 у податковому законі, — пише Железняк. — Як я і писав, це була величезна помилка Комітету обʼєднати всі позиції в одну правку — яка вийшла на 10 сторінок тексту і не набрала 226 голосів».

Це означає, що залишиться редакція першого читання по військовому збору (ВЗ).

Железняк пояснив детальніше:

  • ВЗ для всіх крім ФОПів спрощенців піднімається з дня набрання чинності законом, а не з 1 жовтня. Щоправда як його тепер рахувати із середини місяця залишається відкритим питанням;
  • ВЗ для ФОПів спрощенців і 1 жовтня;
  • будь яких перенесень ВЗ на 1 січня немає ні для кого;
  • е-резиденти теж попадають під військовий збір;
  • юридичні кілочки (їх там декілька десятків), які повбивали щоб конструкція добре трималася — всі повипадали;
  • винятки для ФОП, які на окупованих територіях та на території зони бойових дій випали;
  • новий ВЗ для ФОПів в МПЗ не включатиметься.

«Текст після збиття правки #988 виглядає дуже дивно. Чи можна його ось так підписати? Фізично — так. Але вийде ситуація що той самий ВЗ вступає в силу в день підписання закону, тобто з 01 жовтня по умовне 20-те буде збір 1,5%, а з 20 по 31 жовтня вже 5%. Я вже не говорю про нормативку, яку ще треба під це приготувати», — пояснює Железняк.

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Він додав, що на його думку, закон в такому вигляді підписувати не можна.

«Є один плюс: фактично оподаткування доходів заднім числом не буде для більшості платників. Ну тобто на папері воно з 1 жовтня, але так як закон буде підписано вже явно пізніше, то механізму цього «заднього числа» фактично немає, — додає нардеп. — Коротше, це ще та біда вийшла».

Нагадаємо, що 10 жовтня Верховна Рада України прийняла у другому читанні законопроєкт №11416-д про історичне підвищення податків. Закон передбачає підвищення військового збору (ВЗ) із зарплат та інших виплат з 1,5% до 5% з моменту набрання чинності, а не з 1 жовтня, як планувалося раніше.

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