4 криптовалюти, на які варто звернути увагу у жовтні

Інвестори не на жарт схвильовані, оскільки кілька криптовалют демонструють потенціал для значного зростання. На думку експертів, чотири криптовалюти готуються до різкого зростання, пропонуючи чудові можливості для тих, хто готовий інвестувати

Сила блокчейну Біткоїна: потенціал децентралізованих транзакцій

Біткоїн, перша криптовалюта, дозволяє здійснювати транзакції без банків і посередників. Створена Сатоші Накамото, вона використовує технологію блокчейн для підтримки децентралізованої грошової системи. Операції з біткоїнами підтримуються майнінгом. Цей метод гарантує безпеку від шахрайства і підтримує цілісність монети. Біткоїн виступає піонером у сфері цифрової валюти, сприяючи розвитку системи, яка дозволяє здійснювати однорангові фінансові обміни в розподіленому реєстрі. Його дизайн і принципи мають значні перспективи для зміни способу здійснення транзакцій у всьому світі.

Потенціал Ethereum: погляд на новаторський блокчейн

Ethereum, новаторський блокчейн, використовує систему Proof-of-Stake. Він відомий завдяки смарт-контрактам і широкому спектру децентралізованих додатків. Ці додатки включають фінансові інструменти та рішення другого рівня, такі як Arbitrum і Polygon, які підвищують швидкість транзакцій.

Цікаве по темі: Ripple запускає рішення зі зберігання криптовалют для банків та фінтех-компаній

Ethereum представив токени ERC-20 для різних застосувань, але вимагає ETH для оплати за газ. Запущена Віталіком Бутеріним у 2015 році, вона перейшла на Proof-of-Stake у 2022 році. Планується, що шардинг підвищить масштабованість і знизить витрати. ETH, як рідна валюта, підтримує транзакції та винагороди в системі. Екосистема Ethereum, що розвивається, демонструє багатообіцяючу децентралізацію та ефективність, займаючи важливе місце в криптовалютному світі.

Solana: високопродуктивний блокчейн для розробників та інвесторів

Solana — це блокчейн-платформа, яка фокусується на масштабованості. Вона пропонує основу для децентралізованих додатків, конкуруючи з Ethereum та Cardano. Solana націлена на швидкі транзакції та надає гнучкі можливості для розробки. Її власна криптовалюта, SOL, займає центральне місце в екосистемі. SOL полегшує транзакції, запускає програми та винагороджує учасників.

Підхід Solana до масштабованості дозволяє уникнути шардінгу та рішень другого рівня. Ця стратегія спрямована на залучення розробників та інвесторів. Мережа має потенціал для розміщення високоактивних продуктів і послуг.

XRP: прокладає шлях для цифрових платежів через кордони

XRP — це криптовалюта, відома своєю швидкістю та низькою вартістю. Вона підтримується реєстром XRP, що робить її безпечною та безмежною. Не маючи центрального органу, XRP гарантує незворотність транзакцій. Для неї не потрібен банківський рахунок, що робить її доступною. Створена Джедом Маккалебом, Артуром Брітто та Девідом Шварцем, XRP стартувала із запасом у 100 мільярдів, 80 мільярдів були передані Ripple. Ripple, колись OpenCoin Inc., використовує XRP для підвищення ліквідності мережі. Ця система може відігравати значну роль у глобальних цифрових платежах.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Коли в Україні планують легалізувати криптовалюту — Гетманцев

ФБР створило власний токен для полювання на криптошахраїв

Криптошахраї відмовляються від блокчейну TON: причини

За матеріалами: Brave New Coin.