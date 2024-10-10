Ripple запускає рішення зі зберігання криптовалют для банків та фінтех-компаній

Депозитарне рішення Ripple дозволить клієнтам безпечно зберігати цифрові активи з дотриманням нормативних вимог. Нова послуга може конкурувати з такими відомими гравцями, як Coinbase та Gemini

Ripple, блокчейн-стартап із Сан-Франциско, нещодавно запустив нову послугу для кількох банків та гравців фінтех-сектора, щоб зберігати цифрові активи від імені їхніх клієнтів. Ця подія відбулася на тлі того, як Федеральний резерв вжив жорстких заходів проти кількох традиційних банків, що пропонують послуги зі зберігання криптовалютним фірмам.

Зберігання криптовалюти Ripple та її особливості

Відомо, що запуск нових функцій є «частиною плану з ширшого просування у сфері зберігання криптовалюти в рамках нещодавно створеного підрозділу Ripple Custody». Минулого місяця, у вересні, генеральний директор Ripple Бред Гарлінгхаус уже натякнув на цю подію.

Ripple забезпечила відповідність усім нормативним вимогам у цьому процесі. Це включає попередньо налаштовані операційні та політичні параметри, а також інтеграцію з блокчейн-платформою Ripple XRP Ledger, яка нещодавно представила ключові оновлення.

Крім того, для підтримки відповідності криптоплатформа відстежуватиме ризики відмивання грошей, а також впроваджуватиме новий зручний і привабливий інтерфейс. Це великий крок компанії з диверсифікації за межі свого платіжного бізнесу RippleNet. В інтерв’ю CNBC Аарон Слеттехо, старший віцепрезидент з продуктів Ripple, зазначив:

«Завдяки новим функціям Ripple Custody розширює свої можливості для кращого обслуговування крипто- і фінтех-компаній, що швидко зростають, за допомогою безпечного і масштабованого зберігання цифрових активів».

Криптовалютні кастодіальні бізнеси все ще зароджуються, але швидко зростають. Сьогодні Coinbase обслуговує деяких з найбільших клієнтів, таких як BlackRock, забезпечуючи зберігання біткоїнів для IBIT ETF. Традиційні банківські гравці також долучаються до цієї сфери: минулого місяця BNY Mellon отримав ліцензію на надання інституційних послуг зі зберігання криптовалют.

Кастодіани відіграють важливу роль на крипторинку, забезпечуючи безпечне зберігання приватних ключів. Окрім захисту криптовалют, кастодіани допомагають здійснювати платежі, розрахунки, торгівлю та забезпечують відповідність глобальним нормам, що регулюють цифрові валюти.

Бостонська консалтингова група прогнозує, що до 2030 року ринок зберігання криптовалют зросте до $16 трлн. Депозитарій Ripple працює в семи країнах, а його клієнтами є такі провідні банки, як HSBC, Societe Generale, швейцарський підрозділ BBVA та DBS.

Раніше ми писали про умови, за яких ціна XRP може досягти $100.

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За матеріалами coingape.com