Різке зростання запасів XRP на Binance: чи повертається бичачий тренд

Останній звіт Binance про підтвердження резервів свідчить про «бичачий» сплеск авуарів XRP, баланси клієнтів зросли на 6% лише за один місяць

Найбільша у світі криптовалютна біржа Binance опублікувала свіжий звіт про резерви, який показує співвідношення між чистими балансами клієнтів і біржі. Однією з головних цікавинок є показники резервів XRP на Binance, оскільки вони несподівано помітно зросли.

Так, за один місяць сукупний чистий баланс клієнтів Binance в XRP збільшився на 6%, або 165 386 790 313 XRP, і досяг 2,92 млн XRP. Binance, зі свого боку, збільшила свій чистий баланс, щоб відповідати балансу своїх клієнтів, нею було додано понад 330 мільйонів XRP, що еквівалентно приблизно $175 млн в поточних цінах.

Коефіцієнт забезпечення XRP на Binance зараз становить 100,66%. З огляду на чисті баланси, XRP наразі є сьомим за величиною активом. Таке зростання показує, що клієнти Binance купували більше XRP протягом останнього місяця, що саме по собі красномовно описує настрої трейдерів та інвесторів як «бичачі».

Протягом вересня найпопулярніший серед трейдерів “цифровий долар”, USDT, знизився з $22,11 млн, до $21,41 млн. Два інших менш популярних варіанти, FDUSD і USDC, також знизилися на 2,15% і 1,32% відповідно.

Останні кілька місяців були пов’язані з притоком стейблкоїнів, оскільки учасники крипторинку, і користувачі Binance зокрема, перейшли на бік “криптоготівки”. Зараз парадигма змінилася, але чи є це повноцінним трендом, ще належить з’ясувати.

Раніше ми писали про умови, за яких ціна XRP може досягти $100.

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За матеріалами U.Today