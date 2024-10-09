Canary Capital подала заявку на другий спотовий XRP ETF у США

У США було подано другу заявку на створення біржового фонду на основі токену Ripple

Криптоінвестиційна компанія Canary Capital подала заявку на створення спотового XRP ETF у Сполучених Штатах. Фірма назвала продукт Canary XRP ETF у реєстраційній заяві за формою S-1, поданій до Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC).

На спотових ринках XRP не було ніякої реакції на цю новину, і на момент написання матеріалу ціна активу залишалася незмінною на рівні $0,532.

Canary Capital є дітищем Стівена МакКлурга, засновника Valkyrie Funds. У своїй реєстраційній заяві компанія зазначила, що бачить ознаки «прогресивного регуляторного середовища в поєднанні зі зростанням попиту з боку інвесторів».

Попри позитивні відгуки Canary Capital, питання прогресивності регуляторного середовища залишається відкритим. Це пов’язано з тим, що Комісія з цінних паперів і бірж США подала апеляційну скаргу на рішення суду за позовом Ripple від липня 2023 року про те, що XRP не є цінним папером, коли торгується на вторинних біржах.

Ця апеляція ще більше затягне судовий процес комісії проти Ripple Labs, в якому XRP може постраждати. Оскільки статус монети як цінного паперу все ще залишається під питанням, поки що незрозуміло, як регулятор прийме дві заявки на створення ETF на XRP.

Нагадаємо, що перший крок для XRP ETF в США зробила компанія Bitwise. Те, що Canary Capital подала аналогічну заявку, є ознакою впевненості в тому, що на XRP чекає майбутнє.

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За матеріалами coingape.com