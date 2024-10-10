Коли в Україні планують легалізувати криптовалюту — Гетманцев

В Україні активно готуються до легалізації криптовалюти. Якщо все піде по плану, цифрові активи почнуть регулювати вже наступного року

До кінця 2024 року Національний банк України (НБУ) разом з Міжнародним валютним фондом (МВФ) допрацює та подасть на розгляд парламенту законопроєкт про легалізацію криптовалюти. При цьому від експертів МВФ досі чекають офіційну позицію щодо цієї ініціативи.

Про це розповів голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат Данило Гетманцев в інтерв’ю YouTube-каналу «ASATrьопс».

Читайте також: Легалізація крипти може стати ефективною альтернативою підвищенню податків — Борняков

Після того, як проєкт закону потрапить до Верховної Ради, нардепам треба буде розглянути його у двох читаннях. За прогнозами Гетманцева, остаточно ухвалити закон та легалізувати криптовалюту в Україні вдасться у першому-другому кварталі 2025 року.

Головна мета легалізації криптовалюти — обкладання податками та загальне її регулювання. Водночас нардеп попередив, що ніяких пільг на цифрові активи не передбачається.

Попередньо планується запровадити звичайне оподаткування, яке стосуватиметься інвестиційного прибутку. Також будуть дозволені розрахунки за допомогою криптовалюти.

Нагадаємо, що Україна недоотримала $4 млрд у бюджет через відсутність крипторегуляції. З 2016 по 2022 рік ми втратили $48,8 млрд доходів населення та компаній і $4 млрд податкових надходжень через відсутність крипторегуляцій.

Щоб Україна перестала втрачати $4 млрд податкових надходжень щороку, потрібно ухвалити ефективне криптозаконодавство та створити стабільне середовище для розвитку бізнесу. Також важливо встановити податкові ставки, які будуть вигідними для держави та прийнятними для зацікавлених компаній працювати на нашому ринку.

Також раніше ми писали про 12 країн, де немає податків на криптовалюти.

Вам може бути це корисним:

Криптовалютні сигнали: Як передбачити рух ринку

Blockchain vs Hashgraph: що важливо знати

Від новачка до експерта: як навчитися досліджувати криптовалюти

За матеріалами РБК-Україна