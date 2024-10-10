ФБР створило власний токен для полювання на криптошахраїв

За допомогою власного цифрового активу Федеральне бюро розслідувань (ФБР) США вдалось викрити випадки шахрайства на криптовалютному ринку

Агенти ФБР вдались до хитрого кроку, щоб впіймати криптошахраїв. Вони створили власний токен NexFundAI як приманку та використовували його для комунікації зі злочинцями. NexFundAI запустили на блокчейні Ethereum для масштабного розслідування маніпуляцій на криптовалютному ринку.

Правоохоронці викрили трьох маркет-мейкерів та їхніх співробітників, які пропонували послуги зі штучного збільшення обсягів торгів (wash trading). За допомогою NexFundAI агенти зв’язувались з підозрюваними та обговорювали з ними послуги з маніпуляції ціною й обсягами торгів.

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В результаті вдалось зібрати доказову базу проти низки людей, причетних до незаконних операцій, пише Fortune. Наразі Міністерство юстиції США висунуло звинувачення 18 особам та 3 компаніям у маніпулюванні криптовалютними ринками і штучному підвищенні вартості токенів.

Попри завершення операції ФБР, NexFundAI продовжує активно торгуватися на ринку. За даними криптовалютного трекера DEX Screener, ринкова капіталізація активу складає близько $237 000.

Зазначимо, згідно зі звітом ФБР за 2023 рік, криптошахраї змогли вкрасти значно більше активів, ніж у 2022 році. Кількість випадків шахрайства зросла на 53%, а втрати користувачів збільшились з $2,57 млрд у 2022 році до $3,94 млрд у 2023-му.

Нагадаємо, фінтех компанія з українським корінням Revolut за три місяці зберегла близько $13,5 млн у криптовалюті, які могли бути втрачені через шахраїв. Втрат вдалось уникнути завдяки посиленим заходам кіберзахисту.

Також ми писали, що за неповний 2024 рік збитки від криптозломів вже перевищили загальні показники за весь 2023-й, встановивши новий рекорд. Зростання кількості кібератак свідчить про зростання небезпек в кіберпросторі та необхідність термінових рішень. Скільки криптовалюти вкрали хакери з початку року, читайте в нашому матеріалі.

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