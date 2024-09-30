Скільки криптовалюти вкрали хакери з початку року — звіт Cyvers

Найбільше кількість хакерських зломів зросла серед платформ CeFi — майже на 1000%. Загалом обсяги вкраденої криптовалюти цього року відчутно збільшились

За неповний 2024 рік збитки від криптозломів вже перевищили загальні показники за весь 2023-й, встановивши новий рекорд. Зростання кількості кібератак свідчить про зростання небезпек в кіберпросторі та необхідність термінових рішень, свідчить звіт Cyvers.

За перші три квартали цього року збитки від криптозломів сягнули $2,114 млрд. Для порівняння: загальний показник за весь 2023 рік — $1,69 млрд, а за аналогічний період торік — $1,23 млрд (тобто на 72% менше).

Також якщо у 2023 році сталось лише 44 інциденти зі зломами, то у 2024-му таких вже 131. Серед головних способів атак експлойти смартконтрактів та порушення контролю доступу.

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Хто постраждав найбільше

Централізовані фінансові платформи (CeFi) зіткнулися з величезним зростанням кількості атак: кількість інцидентів збільшилась на 984% у порівнянні з минулим роком. Лише у другому кварталі 2024 року збитки від п’яти великих інцидентів склали $401 млн.

Найпомітнішим був злам біржі DMM Bitcoin, який призвів до збитків у розмірі $305 млн. Турецька біржа BtcTurk також зазнала збитків на $55 млн, поряд з іншими біржами, такими як Lykke та FixedFloat.

Ця хвиля атак на CeFi сигналізує про висхідну потребу в кращому контролі безпеки та регуляторних заходах для запобігання подальшим втратам.

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Тим часом децентралізовані фінансові платформи (DeFi) знизили втрати на 25%, хоча вони залишаються вразливими через складні смартконтракти і протоколи. $171,3 млн було втрачено в результаті 62 інцидентів у другому кварталі 2024 року, при цьому Ethereum і BNB Chain продовжують залишатися ключовими цілями для атак через їх великі екосистеми.

У звіті наголошується на необхідності посилення міжланцюгової безпеки та кращого виявлення загроз у режимі реального часу. Оскільки криптовалюта стикається з більш досконалими атаками, в тому числі керованими ШІ, посилення заходів безпеки і швидші регуляторні дії мають вирішальне значення для захисту активів.

Нагадаємо, в останній місяць літа криптовалютна індустрія втратила від хакерських атак значно менше, ніж у липні. Однак річні масштаби втрат вражають.

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За матеріалами BeInCrypto