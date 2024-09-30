close-btn
PaySpaceMagazine

Скільки криптовалюти вкрали хакери з початку року — звіт Cyvers

30.09.2024 19:40
Дарія Шуть
Читати росiйською

Найбільше кількість хакерських зломів зросла серед платформ CeFi — майже на 1000%. Загалом обсяги вкраденої криптовалюти цього року відчутно збільшились

Скільки криптовалюти вкрали хакери з початку року — звіт Cyvers

Фото: motionarray.com, freepik.com

За неповний 2024 рік збитки від криптозломів вже перевищили загальні показники за весь 2023-й, встановивши новий рекорд. Зростання кількості кібератак свідчить про зростання небезпек в кіберпросторі та необхідність термінових рішень, свідчить звіт Cyvers.

За перші три квартали цього року збитки від криптозломів сягнули $2,114 млрд. Для порівняння: загальний показник за весь 2023 рік — $1,69 млрд, а за аналогічний період торік — $1,23 млрд (тобто на 72% менше).

Також якщо у 2023 році сталось лише 44 інциденти зі зломами, то у 2024-му таких вже 131. Серед головних способів атак експлойти смартконтрактів та порушення контролю доступу.

Читайте також: У липні хакери вкрали криптовалюти на $300 млн: які атаки були найбільшими

Хто постраждав найбільше

Централізовані фінансові платформи (CeFi) зіткнулися з величезним зростанням кількості атак: кількість інцидентів збільшилась на 984% у порівнянні з минулим роком. Лише у другому кварталі 2024 року збитки від п’яти великих інцидентів склали $401 млн.

Найпомітнішим був злам біржі DMM Bitcoin, який призвів до збитків у розмірі $305 млн. Турецька біржа BtcTurk також зазнала збитків на $55 млн, поряд з іншими біржами, такими як Lykke та FixedFloat.

Ця хвиля атак на CeFi сигналізує про висхідну потребу в кращому контролі безпеки та регуляторних заходах для запобігання подальшим втратам.

Вас може зацікавити: Скільки криптовалюти вкрали хакери за перше півріччя 2024 — звіт Chainalysis

Тим часом децентралізовані фінансові платформи (DeFi) знизили втрати на 25%, хоча вони залишаються вразливими через складні смартконтракти і протоколи. $171,3 млн було втрачено в результаті 62 інцидентів у другому кварталі 2024 року, при цьому Ethereum і BNB Chain продовжують залишатися ключовими цілями для атак через їх великі екосистеми.

У звіті наголошується на необхідності посилення міжланцюгової безпеки та кращого виявлення загроз у режимі реального часу. Оскільки криптовалюта стикається з більш досконалими атаками, в тому числі керованими ШІ, посилення заходів безпеки і швидші регуляторні дії мають вирішальне значення для захисту активів.

Нагадаємо, в останній місяць літа криптовалютна індустрія втратила від хакерських атак значно менше, ніж у липні. Однак річні масштаби втрат вражають.

Вам може бути це корисним:

Криптовалютні сигнали: Як передбачити рух ринку

Blockchain vs Hashgraph: що важливо знати

Від новачка до експерта: як навчитися досліджувати криптовалюти

За матеріалами BeInCrypto

Рубрики: БезпекаГрошіКриптовалютиСвітНовини
Читайте нас у Telegram
google news
Новини по темі
Криптовалюти з найбільшою кількістю щоденних активних адрес: на якому місці Біткоїн 30.09.2024

Криптовалюти з найбільшою кількістю щоденних активних адрес: на якому місці Біткоїн
Топ-10 криптовалют за активністю розробників — Santiment 30.09.2024

Топ-10 криптовалют за активністю розробників — Santiment
Що таке тикер криптовалюти, і чому він має таке значення під час трейдингу 30.09.2024

Що таке тикер криптовалюти, і чому він має таке значення під час трейдингу
Топ-20 перспективних криптовалют на кінець 2024 року — Grayscale 30.09.2024

Топ-20 перспективних криптовалют на кінець 2024 року — Grayscale
Чому ціни на Біткоїн, ETH, BNB, SHIB стрімко падають 30.09.2024

Чому ціни на Біткоїн, ETH, BNB, SHIB стрімко падають
4 криптовалюти, на які варто звернути увагу у жовтні 29.09.2024

4 криптовалюти, на які варто звернути увагу у жовтні
Вибір редакції
Всі
Що таке тикер криптовалюти, і чому він має таке значення під час трейдингу
ТОП статей 30.09.2024

Що таке тикер криптовалюти, і чому він має таке значення під час трейдингу

 Хто серед небанківських фінустанов заробляє найбільше — рейтинг
ТОП статей 27.09.2024

Хто серед небанківських фінустанов заробляє найбільше — рейтинг
Останні новини
30.09.2024  20:20

Сонячне затемнення у вигляді вогняного кільця 2024: коли та де дивитися

 30.09.2024  19:40

Скільки криптовалюти вкрали хакери з початку року — звіт Cyvers

 30.09.2024  19:00

Названо переможців IT Arena Startup Competition та defense tech-треку

 30.09.2024  18:20

НБУ застосував захід впливу до небанка

 30.09.2024  17:40

Ввезення готівкової валюти в Україну сягнуло рекорду за останні 10 років

 30.09.2024  17:00

У Приват24 з'явився сервіс відеоконсультацій жестовою мовою

 30.09.2024  16:20

Криптовалюти з найбільшою кількістю щоденних активних адрес: на якому місці Біткоїн

 Всі новини
credit link image