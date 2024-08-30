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Скільки криптовалюти вкрали хакери з початку року — звіт Immunefi

30.08.2024 18:00
Дарія Шуть
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В останній місяць літа криптовалютна індустрія втратила від хакерських атак значно менше, ніж у липні. Однак річні масштаби втрат вражають

Скільки криптовалюти вкрали хакери з початку року — звіт Immunefi

Фото: unsplash.com, pngwing.com

У серпні 2024-го внаслідок діяльності хакерів криптоіндустрія зазнала збитків в розмірі $15,1 млн, свідчать дані компанії Immunefi. Це на 95% менше, ніж у липні, коли втрати внаслідок зломів сягнули $274,7 млн.

Найбільша частина втрат ($12 млн) припала на злом моста Ronin на початку місяця, повідомили експерти. Також збитки зафіксували такі проєкти, як Nexera, VOW, Convergence Finance і iVest DAO. Усі перераховані інциденти пов’язані із хакерськими атаками, а не шахрайством або rugpull.

Згідно зі звітом, усі п’ять атак були націлені на протоколи децентралізованого фінансування (DeFi). Жоден експлойт не торкнувся централізованих бірж.

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В Immunefi зазначили, що у центрі уваги зловмисників цього місяця опинилися проєкти лише двох мереж — Ethereum і BNB Chain. На них припало три і два інциденти відповідно.

Загалом від початку року криптоіндустрія втратила понад $1,2 млрд унаслідок різних інцидентів із безпекою. Порівняно з аналогічним періодом 2023 року, збитки зросли на 15,5%.

Загальні втрати криптопроєктів у серпні 2024 року

Загальні втрати криптопроєктів у серпні 2024 року. Фото: immunefi.com

Також у звіті йдеться, що Immunefi у 2024-му виплатила вже $100 млн етичним хакерам і фахівцям із безпеки. Ці заохочення охоплюють три роки діяльності фірми і є результатом понад 3000 звітів про різні помилки.

Нагадаємо, з початку року збільшились кількість випадків використання програм-вимагачів і середній обсяг криптовалюти, вкраденої унаслідок хакерських атак.

У перші шість місяців цього року загальний обсяг незаконної діяльності в криптосфері знизився на майже 20% порівняно з аналогічним періодом 2023-го. Однак середній обсяг криптовалют, вкрадених унаслідок однієї атаки, зріс майже на 80%. Він збільшився з $5,9 млн до $10,6 млн, виходячи з вартості активів на момент крадіжки.

Також ми писали, що протягом липня криптохакери провели серію атак на компанії, пов’язані з цифровими активами, та викрали криптовалюти на мільйони доларів. Детальніше читайте в нашому матеріалі.

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За матеріалами Incrypted

Рубрики: БезпекаГрошіКриптовалютиСвітНовини
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