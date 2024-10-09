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Криптошахраї відмовляються від блокчейну TON: причини

09.10.2024 19:30
Олеся Крамаренко
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Свого часу мережа TON стала популярною серед зловмисників через ажіотаж навколо “тапалок”. Тепер скамери переходять на блокчейн BTC

Криптошахраї відмовляються від блокчейну TON: причини

Фото: freepik.com

Криптовалютні шахраї відійшли від блокчейну TON, шукаючи більш прибуткові можливості в інших мережах. За даними Scam Sniffer, групи, яка допомагає користувачам уникати фішингових афер, шахраї відмовляються від TON через відсутність «китів», або великих інвесторів.

Раніше шахраї атакували екосистему TON, використовуючи гаманці-дрейнери — інструменти, які викачували криптовалюту з гаманців жертв через фішингові посилання.

Блокчейн TON привернув до себе увагу завдяки іграм типу airdrop, відомим як “тапалки”. Побачивши сплеск щоденної активності, зловмисники почали використовувати функцію коментарів TON, щоб заманити користувачів у шахрайські транзакції.

Scam Sniffer повідомив, що в травні шахраї завдали збитків на суму понад $152 000, використовуючи цей метод.
Однак, оскільки в мережі залишилося менше великих інвесторів і суперечлива структура токеноміки, яка перешкоджає подальшим інвестиціям, шахраї змістили фокус уваги.

Зменшення популярності блокчейну TON як об’єкту шахрайства також пов’язане з його користувацькою базою, яка складається переважно з airdrop-фармерів — фізичних осіб, які беруть участь у мінімальних транзакціях, не залишаючи шахраям майже нічого для крадіжки.

Оскільки скамери не стоять на місці, TON більше не є тим сприятливим середовищем для їхньої діяльності, яким він був колись. Scam Sniffer помітив, що шахраї зараз звертаються до блокчейну Біткоїна, який, за їхніми очікуваннями, пропонує кращі можливості для махінацій. За даними Scam Sniffer, «фішингові афери набирають обертів», але завдяки посиленим функціям безпеки в інших блокчейнах ландшафт змінюється.

Про те, скільки криптовалюти вкрали хакери з початку року, ми писали раніше.

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За матеріалами bitget.com

Рубрики: BlockchainКриптовалютиСвітНовини
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