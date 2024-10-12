В кого з українців найбільше зросли зарплати: список професій

Через нестачу робочої сили в Україні значними темпами ростуть зарплати. Не став виключенням і перший місяць осені
На початок жовтня середня зарплата в Україні зросла з 19,8 до 20,1 тис. грн порівняно з вереснем. Водночас середній заробіток, який пропонують на великих майданчиках з пошуку роботи, збільшився до 20,6 тис. грн.
Як свідчать дані великого кадрового порталу, в річному вимірі найбільше зросли зарплати у сфері кераміки — більш ніж удвічі. Також значно вищі зарплати пропонують ортодонтам.
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Топ-10 напрямків, де зросла середня зарплата, виглядає так:
- кераміст — 47 500 грн (+111%);
- ортодонт — 47 500 грн (+90%);
- викладач ПДР — 35 000 грн (+75%);
- оператор атракціонів — 21 500 грн (+72%);
- unity 3D програміст — 42 300 грн (+69%);
- ортопед — 45 000 грн (+64%);
- інструктор дитячого центру — 17 500 грн (+59%);
- гідравлік — 31 500 грн (+58%);
- продюсер — 42 500 грн (+55%);
- аналітик продажів — 31 000 грн (+55%).
В останньому макроекономічному та моніторинговому огляді Національний банк України (НБУ) знову відзначив складну ситуацію на ринку праці. Детальніше про жовтневий огляд ми писали тут.
Так, кількість нових вакансій продовжує зростати порівняно з минулим роком, однак зберігається значний дефіцит працівників. Це сприяє зростанню заробітних плат, проте з урахуванням інфляції темпи зростання реальних доходів сповільнилися.
Нагадаємо, через замороження показника мінімальної зарплати, українці практично не відчують підвищення зарплат наступного року. Кабінет міністрів прогнозує, що середня зарплата в Україні у 2025 році зросте з 21,8 до 24,3 тис. грн. За рік у середньому українці будуть заробляти на 10,5% більше.
Водночас інфляція має бути на рівні близько 9,5%. Тому реальний розмір зарплат, враховуючи зростання цін, збільшиться лише на 1%. Головна причина — рішення не переглядати мінімальну зарплату впродовж наступних 3 років. Тобто відбудеться фактичне заморожування.
Також ми писали, що показник середньої зарплати в Україні за останні два десятиліття зазнав значних змін, зокрема, через економічні кризи, пандемію та війну. У нашому матеріалі ми розглянули, як коливався рівень доходів українців та чого очікувати найближчим часом.
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За матеріалами OBOZ.ua