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В кого з українців найбільше зросли зарплати: список професій

12.10.2024 10:00
Дарія Шуть
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Через нестачу робочої сили в Україні значними темпами ростуть зарплати. Не став виключенням і перший місяць осені

В кого з українців найбільше зросли зарплати: список професій

Фото: freepik.com, unsplash.com

На початок жовтня середня зарплата в Україні зросла з 19,8 до 20,1 тис. грн порівняно з вереснем. Водночас середній заробіток, який пропонують на великих майданчиках з пошуку роботи, збільшився до 20,6 тис. грн.

Як свідчать дані великого кадрового порталу, в річному вимірі найбільше зросли зарплати у сфері кераміки — більш ніж удвічі. Також значно вищі зарплати пропонують ортодонтам.

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Топ-10 напрямків, де зросла середня зарплата, виглядає так:

  • кераміст — 47 500 грн (+111%);
  • ортодонт — 47 500 грн (+90%);
  • викладач ПДР — 35 000 грн (+75%);
  • оператор атракціонів — 21 500 грн (+72%);
  • unity 3D програміст — 42 300 грн (+69%);
  • ортопед — 45 000 грн (+64%);
  • інструктор дитячого центру — 17 500 грн (+59%);
  • гідравлік — 31 500 грн (+58%);
  • продюсер — 42 500 грн (+55%);
  • аналітик продажів — 31 000 грн (+55%).

В останньому макроекономічному та моніторинговому огляді Національний банк України (НБУ) знову відзначив складну ситуацію на ринку праці. Детальніше про жовтневий огляд ми писали тут.

Так, кількість нових вакансій продовжує зростати порівняно з минулим роком, однак зберігається значний дефіцит працівників. Це сприяє зростанню заробітних плат, проте з урахуванням інфляції темпи зростання реальних доходів сповільнилися.

Нагадаємо, через замороження показника мінімальної зарплати, українці практично не відчують підвищення зарплат наступного року. Кабінет міністрів прогнозує, що середня зарплата в Україні у 2025 році зросте з 21,8 до 24,3 тис. грн. За рік у середньому українці будуть заробляти на 10,5% більше.

Водночас інфляція має бути на рівні близько 9,5%. Тому реальний розмір зарплат, враховуючи зростання цін, збільшиться лише на 1%. Головна причина — рішення не переглядати мінімальну зарплату впродовж наступних 3 років. Тобто відбудеться фактичне заморожування.

Також ми писали, що показник середньої зарплати в Україні за останні два десятиліття зазнав значних змін, зокрема, через економічні кризи, пандемію та війну. У нашому матеріалі ми розглянули, як коливався рівень доходів українців та чого очікувати найближчим часом.

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Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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