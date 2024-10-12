В кого з українців найбільше зросли зарплати: список професій

Через нестачу робочої сили в Україні значними темпами ростуть зарплати. Не став виключенням і перший місяць осені

На початок жовтня середня зарплата в Україні зросла з 19,8 до 20,1 тис. грн порівняно з вереснем. Водночас середній заробіток, який пропонують на великих майданчиках з пошуку роботи, збільшився до 20,6 тис. грн.

Як свідчать дані великого кадрового порталу, в річному вимірі найбільше зросли зарплати у сфері кераміки — більш ніж удвічі. Також значно вищі зарплати пропонують ортодонтам.

Читайте також: Рада ухвалила історичне підвищення податків

Топ-10 напрямків, де зросла середня зарплата, виглядає так:

кераміст — 47 500 грн (+111%);

ортодонт — 47 500 грн (+90%);

викладач ПДР — 35 000 грн (+75%);

оператор атракціонів — 21 500 грн (+72%);

unity 3D програміст — 42 300 грн (+69%);

ортопед — 45 000 грн (+64%);

інструктор дитячого центру — 17 500 грн (+59%);

гідравлік — 31 500 грн (+58%);

продюсер — 42 500 грн (+55%);

аналітик продажів — 31 000 грн (+55%).

В останньому макроекономічному та моніторинговому огляді Національний банк України (НБУ) знову відзначив складну ситуацію на ринку праці. Детальніше про жовтневий огляд ми писали тут.

Так, кількість нових вакансій продовжує зростати порівняно з минулим роком, однак зберігається значний дефіцит працівників. Це сприяє зростанню заробітних плат, проте з урахуванням інфляції темпи зростання реальних доходів сповільнилися.

Нагадаємо, через замороження показника мінімальної зарплати, українці практично не відчують підвищення зарплат наступного року. Кабінет міністрів прогнозує, що середня зарплата в Україні у 2025 році зросте з 21,8 до 24,3 тис. грн. За рік у середньому українці будуть заробляти на 10,5% більше.

Водночас інфляція має бути на рівні близько 9,5%. Тому реальний розмір зарплат, враховуючи зростання цін, збільшиться лише на 1%. Головна причина — рішення не переглядати мінімальну зарплату впродовж наступних 3 років. Тобто відбудеться фактичне заморожування.

Також ми писали, що показник середньої зарплати в Україні за останні два десятиліття зазнав значних змін, зокрема, через економічні кризи, пандемію та війну. У нашому матеріалі ми розглянули, як коливався рівень доходів українців та чого очікувати найближчим часом.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Індекс української економіки: які зміни відбулись за липень 2024

Скільки заробляють працівники найбільших АЗС в Україні — дослідження

В яких сферах українцям платять найбільше — дослідження

За матеріалами OBOZ.ua