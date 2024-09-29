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Якою буде середня зарплата українців у 2025 році — прогноз уряду

29.09.2024 12:00
Дарія Шуть
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Через замороження показника мінімальної зарплати, українці практично не відчують підвищення зарплат наступного року

Якою буде середня зарплата українців у 2025 році — прогноз уряду

Фото: unsplash.com

Кабінет міністрів прогнозує, що середня зарплата в Україні у 2025 році зросте з 21,8 до 24,3 тис. грн. За рік у середньому українці будуть заробляти на 10,5% більше.

Водночас інфляція має бути на рівні близько 9,5%. Тому реальний розмір зарплат, враховуючи зростання цін, збільшиться лише на 1%. Головна причина — рішення не переглядати мінімальну зарплату впродовж наступних 3 років. Тобто відбудеться фактичне заморожування.

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Мінімалка в розмірі 8 тис. грн вже цього року не надає можливості забезпечити себе базовим набором продуктів та послуг. Фактичний прожитковий мінімум з урахуванням обов’язкових платежів із зарплати – 8089 грн станом на кінець літа. А вже наступного року ця цифра може бути щонайменше на 1 тис. грн більшою (з урахуванням інфляції).

У проєкті бюджету на 2025-й передбачено, що мінімальна зарплата залишиться на теперішньому рівні. При цьому в Бюджетній декларації зазначено, що мінімалка також не підвищуватиметься у 2026-2027 роках. І це матиме більш суттєві наслідки, оскільки мінімалка перестане гарантувати українцям необхідний рівень доходу.

Ще одна значна проблема: високий рівень тіньової зайнятості в країні, частину зарплат платять у конвертах. Підвищення мінімалки також сприяє детінізації заробітних плат.

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Достатнім рівнем мінімальної зарплати вважається 60% медіанної. В Україні за останні 5 років мінімалка у найкращому разі наближалася до рівня 50% від середньої зарплати. Такий показник був у 2021-2022 рр.

Вже наступного року співвідношення мінімальної та середньої зарплати може досягти рівня 32,8%. Якщо заморозити мінімалку, вона перестане виконувати свою функцію: забезпечення необхідного мінімального рівня доходу для громадян, що працюють.

Нагадаємо, показник середньої зарплати в Україні за останні два десятиліття зазнав значних змін, зокрема, через економічні кризи, пандемію та війну. У нашому матеріалі ми розглянули, як коливався рівень доходів українців та чого очікувати найближчим часом.

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За матеріалами OBOZ.ua

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніДержавні органи
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