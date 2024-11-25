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НБУ затвердив нову концепцію оцінки стійкості банків на 2025 рік

25.11.2024 20:00
Ольга Деркач
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Правління Національного банку України (НБУ) схвалило концепцію оцінки стійкості банків і банківської системи в 2025 році

НБУ затвердив нову концепцію оцінки стійкості банків на 2025 рік

НБУ затвердив нову концепцію оцінки стійкості банків на 2025 рік Фото: freepik.com

Після чотирирічної перерви оцінка буде проводитись за стандартною процедурою, з залученням зовнішніх аудиторів для оцінки якості активів та використанням несприятливого сценарію в рамках стрес-тестування. Загалом процес оцінки складатиметься з трьох етапів:

  • етап І «Оцінка якості активів (AQR)»: передбачає перевірку якості базової вибірки активів і прийнятності забезпечення за ними згідно із встановленими НБУ вимогами до оцінки кредитного ризику;
  • етап ІІ «Екстраполяція»: передбачає екстраполяцію результатів поглибленої перевірки активів у межах AQR та здійснюватиметься Національним банком лише для банків, для активів яких було проведено поглиблену перевірку;
  • етап ІІІ «Стрес-тестування»: Здійснюватиметься Національним банком за базовим та несприятливим сценаріями за даними фінансової звітності банків з горизонтом прогнозування три роки.

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«Оцінка стійкості — класичний інструмент аналізу банківського сектору та його ризиків, яким користується більшість регуляторів у всьому світі, — зазначив Голова НБУ Андрій Пишний. — Адаптація банків до роботи в умовах повномасштабної війни та їхні досить високі фінансові результати дають змогу повернутися до звичної практики щорічної оцінки. В кінцевому підсумку ця вправа має показати можливі слабкі ланки та за потреби зміцнити їх, аби банківська система й надалі могла успішно відповідати на наявні та потенційні виклики».

Регулярна оцінка стійкості банків в Україні здійснювалася з 2018 року щорічно, за винятком 2020-2022 років, коли оцінка не проводилася через коронакризу та повномасштабне вторгнення. Після перерви оцінка була поновлена в 2023 році станом на 1 квітня, але з низкою особливостей.

Нагадаємо, що НБУ оновив правила відкриття та закриття рахунків. Така потреба зумовлена, зокрема, оновленням законодавства України з питань електронних довірчих послуг та необхідністю врегулювання окремих питань на платіжному ринку.

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Рубрики: БанкиНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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