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PaySpaceMagazine

У яких банках українці зберігають найбільше грошей — дані НБУ

20.11.2024 15:40
Дарія Шуть
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Станом на 1 жовтня 2024 в Україні так само працює 62 банки. І хоча держбанків стало сім, частка їхніх чистих активів збереглася на рівні 53,3%, а у коштах населення навіть дещо зменшилася до 63,4% (на 0,7 п. п.)

У яких банках українці зберігають найбільше грошей — дані НБУ

Фото: motionarray.com, freepik.com

Населення України тримає у банках значний обсяг коштів, який налічує 1 трлн 172 млрд грн. Із загальної суми кошти на вимогу становлять 763,2 млрд грн. Про це йдеться в даних Національного банку України (НБУ).

Традиційно найбільше грошей українців зберігається в державних ПриватБанку (422,3 млрд грн) та Ощадбанку (200,9 млрд грн). Трійку лідерів закриває приватний Універсал Банк (monobank) — 75,9 млрд грн.

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Слідом йдуть іноземний Райффайзен Банк з показником вкладів у 67,3 млрд грн, приватний ПУМБ, де зберігається 52,7 млрд грн, а також націоналізований Sense Bank (47 млрд грн).

Перелік першої двадцятки банків, де зберігається найбільше грошей українців, можна переглянути на інфографіці.

Інфографіка PaySpace Magazine

Інфографіка PaySpace Magazine

Зазначимо, станом на 1 жовтня в Україні налічувалося 5 053 робочих структурних підрозділів банків. З початку року їхня кількість скоротилася на 85. Найбільша кількість відділень у державному Ощадбанку – 1 163. Державний ПриватБанк знаходиться на другому місці ПриватБанк – 1 113 відділень.

Нагадаємо, за три квартали 2024 року прибуток банків в Україні збільшився на 7%. В цілому лідери рейтингу за найбільшим заробітком не змінились.

62 українські банки у січні-вересні 2024 року отримали 117,63 млрд грн прибутку після сплати податків. Такі фінансові результати на 7% перевищують показники за аналогічний період 2023-го, коли прибуток склав 109,85 млрд грн. І це попри те, що цьогоріч податок на прибуток банків зріс з 18% до 25%.

Лідирувати за рівнем прибутку продовжує державний ПриватБанк — 41% від сукупного прибутку банків або 48,35 млрд грн за дев’ять місяців цього року.

Також ми писали, що за даними Національного банку України (НБУ) обсяг надходжень готівки до кас банків за січень-вересень цього року становив 2 038,7 млрд грн. Це на 11,9% більше порівняно з аналогічним періодом 2023 року.

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За матеріалами РБК-Україна

Рубрики: БанкиГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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