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Хто з банків найчастіше подає до суду на боржників — Опендатабот

11.11.2024 12:20
Дарія Шуть
Читати росiйською

Українські банки цього року подали на 25% менше позовів до суду на своїх боржників

Хто з банків найчастіше подає до суду на боржників — Опендатабот

Фото: freepik.com

За 10 місяців 2024-го банки подали майже 68 тис. позовів до боржників, повідомляє Опендатабот з посиланням на дані Державної судової адміністрації. Це на чверть менше за показники минулого року.

Загалом з початку повномасштабної війни кількість позовів від банків до боржників постійно коливалася. Якщо до 2021 року вона поступово зросла до 85 тис. на рік, то від початку повномасштабного вторгнення впала майже вдвічі.

Пік позовів припав на 2023 рік — тоді банки звернулися до суду понад 91 тис. разів. Це навіть більше, ніж до великого вторгнення. 67,9 тис. позовів подали банки до боржників за 10 місяців цього року.

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Інфографіка PaySpace Magazine

Інфографіка PaySpace Magazine

Лідером за зверненнями до суду став Універсал банк (monobank) — майже 21 тис. позовів або 30,8% від загальної кількості позовів цьогоріч. За ним наслідує А-Банк з показником у 13 тис. звернень (20,1%). Закриває трійку ПриватБанк — 11 тис. або 16,6%.

Також до п’ятірки банків, які найбільше позиваються до боржників, цього року увійшли ПУМБ (7195 звернень) та Sense Bank (4222).

Варто зазначити, що до початку повномасштабної війни найбільше позивалися до боржників також ПриватБанк, monobank та А-Банк.

Інфографіка PaySpace Magazine

Інфографіка PaySpace Magazine

Нагадаємо, за даними Національного банку України (НБУ) обсяг надходжень готівки до кас банків за січень-вересень цього року становив 2 038,7 млрд грн. Це на 11,9% більше порівняно з аналогічним періодом 2023 року.

Видача готівки через банківські каси за перші дев’ять місяців 2024 року зросла на 12,5% і досягла 2 067,3 млрд грн. Це збільшення пов’язане з відновленням економічної активності, зокрема завдяки зростанню споживчих витрат, спричиненому підвищенням зарплат і соціальних виплат.

Також ми писали, що у Мінсоцполітики розпочали процес долучення банківських установ, а також Укрпошти до тестування Електронного кабінету банку та Укрпошти на Соціальному вебпорталі електронних послуг Мінсоцполітики.

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Рубрики: БанкиГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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