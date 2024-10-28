В Україні тестують Електронний кабінет банку

У Мінсоцполітики розпочали процес долучення банківських установ, а також Укрпошти до тестування Електронного кабінету банку та Укрпошти на Соціальному вебпорталі електронних послуг Мінсоцполітики
Проєкт впроваджується спільно з Мінсоцполітики та Державним підприємством «Інформаційно-обчислювальний центр» (ДП ІОЦ) для співробітників уповноважених банків, які здійснюють виплати державних соціальних допомог, і мають технічну можливість використовувати функціонал «Електронного Кабінету банку», про це йдеться в пресрелізі Мінсоцполітики.
Реалізація проєкту важлива для пришвидшення й автоматизації процесу виплат соціальних допомог людям, які їх потребують.
«Сьогодні процес виплат соціальних допомог відбувається за особистої участі соціальних працівників, які передають виплатні відомості в банківські установи (наприклад, на USB-флеш-накопичувачах), що займає багато часу, оскільки банки опрацьовують документи, перевіряючи дані у відповідних реєстрах. Цей процес поки не є повністю автоматизованим, а отже менш ефективним», — йдеться в повідомленні.
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З новим функціоналом Кабінету банку процес виплат соціальних допомог стане набагато простішим. Обмін виплатними відомостями тепер здійснюватиметься онлайн, що дозволить автоматизувати та прискорити обробку й верифікацію даних людей, які потребують допомоги. Це зробить процес виплат державних соціальних допомог ефективнішим і зручнішим для користувачів.
Електронний кабінет банку вже доступний для тестування на Соціальному веб-порталі електронних послуг Мінсоцполітики для банків.
Електронний кабінет банку надає органам соціального захисту населення можливість передавати виплатні відомості до банків в електронному форматі, з обов’язковим використанням посадового кваліфікованого електронного підпису (КЕП).
Для початку роботи в Електронному кабінеті банку потрібно:
- перевірити наявність укладеного договору про надання послуг у сфері інформатизації з ДП ІОЦ;
- надати відповідні сертифікати підпису та шифрування, які будуть завантажені до програмного забезпечення для надання доступу — на електронну адресу: akirilichenko@ioc.gov.ua.
Нагадаємо, що в Україні запрацював Кабінет водія для бізнесу. Цей інноваційний онлайн-інструмент дозволить підприємцям оптимізувати свій робочий процес та зекономити час. Водночас у сервісних центрів МВС знизиться навантаження.
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