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В Україні тестують Електронний кабінет банку

28.10.2024 11:20
Ольга Деркач
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У Мінсоцполітики розпочали процес долучення банківських установ, а також Укрпошти до тестування Електронного кабінету банку та Укрпошти на Соціальному вебпорталі електронних послуг Мінсоцполітики

В Україні тестують Електронний кабінет банку

В Україні тестують Електронний кабінет банку Фото: unsplash.com

Проєкт впроваджується спільно з Мінсоцполітики та Державним підприємством «Інформаційно-обчислювальний центр» (ДП ІОЦ) для співробітників уповноважених банків, які здійснюють виплати державних соціальних допомог, і мають технічну можливість використовувати функціонал «Електронного Кабінету банку», про це йдеться в пресрелізі Мінсоцполітики.

Реалізація проєкту важлива для пришвидшення й автоматизації процесу виплат соціальних допомог людям, які їх потребують.

«Сьогодні процес виплат соціальних допомог відбувається за особистої участі соціальних працівників, які передають виплатні відомості в банківські установи (наприклад, на USB-флеш-накопичувачах), що займає багато часу, оскільки банки опрацьовують документи, перевіряючи дані у відповідних реєстрах. Цей процес поки не є повністю автоматизованим, а отже менш ефективним», — йдеться в повідомленні.

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З новим функціоналом Кабінету банку процес виплат соціальних допомог стане набагато простішим. Обмін виплатними відомостями тепер здійснюватиметься онлайн, що дозволить автоматизувати та прискорити обробку й верифікацію даних людей, які потребують допомоги. Це зробить процес виплат державних соціальних допомог ефективнішим і зручнішим для користувачів.

Електронний кабінет банку вже доступний для тестування на Соціальному веб-порталі електронних послуг Мінсоцполітики для банків.

Електронний кабінет банку надає органам соціального захисту населення можливість передавати виплатні відомості до банків в електронному форматі, з обов’язковим використанням посадового кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Для початку роботи в Електронному кабінеті банку потрібно:

  • перевірити наявність укладеного договору про надання послуг у сфері інформатизації з ДП ІОЦ;
  • надати відповідні сертифікати підпису та шифрування, які будуть завантажені до програмного забезпечення для надання доступу — на електронну адресу: akirilichenko@ioc.gov.ua.

Нагадаємо, що в Україні запрацював Кабінет водія для бізнесу. Цей інноваційний онлайн-інструмент дозволить підприємцям оптимізувати свій робочий процес та зекономити час. Водночас у сервісних центрів МВС знизиться навантаження.

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Рубрики: БанкиГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнології
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