Хто з українських банків заробив найбільше цьогоріч — Опендатабот

За три квартали 2024 року прибуток банків в Україні збільшився на 7%. В цілому лідери рейтингу за найбільшим заробітком не змінились

62 українські банки у січні-вересні 2024 року отримали 117,63 млрд грн прибутку після сплати податків, про що свідчать дані Національного банку України (НБУ).

Такі фінансові результати на 7% перевищують показники за аналогічний період 2023-го, коли прибуток склав 109,85 млрд грн. І це попри те, що цьогоріч податок на прибуток банків зріс з 18% до 25%.

Лідирувати за рівнем прибутку продовжує державний ПриватБанк — 41% від сукупного прибутку банків або 48,35 млрд грн за дев’ять місяців цього року.

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За ним слідує також державний Ощадбанк — 11,84 млрд грн з початку року або 10% від загального прибутку банків. Третю сходинку зайняв іноземний Райффайзен Банк (6,15 млрд грн або 5,2% від загальної суми).

Четверте місце зайняв Укрексімбанк (5,87 млрд грн або 5% від сукупного прибутку банків), який ще минулого року був дев’ятим у рейтингу, а п’ятірку лідерів замикає ПУМБ (5,18 млрд грн або 4,4%), опустившись на одну позицію.

При цьому 63% прибутку серед усіх фінустанов отримали державні банки. Це повʼязано, переважно, із заробітками ПриватБанку, прибуток якого за рік виріс на 11%.

Також у топ-5 державних банків за прибутком розмістились Ощадбанк, Укрексімбанк, Укргазбанк (4,67 млрд грн) та Sense Bank (3,38 млрд грн).

У вересні ще один український банк став державним — Мотор банк. Наразі 2 з 7 державних банків є збитковими.

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На банки з іноземним капіталом припадає 23% від загального прибутку — 27,32 млрд грн. Лише 1 з 14 іноземних банків наразі отримав збитки у 139,57 млн грн — це Правекс банк.

Лідером у групі залишається Райффайзен Банк: 6,15 млрд грн прибутку (так само як і за відповідний період торік). За ним слідує Креді Агріколь банк (5,12 млрд грн), а третє місце зайняв Укрсиббанк (5,04 млрд грн).

Водночас приватні банки в Україні отримали 16,25 млрд грн прибутку. За рік їхній прибуток зріс на 22%.

Третина заробітків групи припадає на ПУМБ — 5,18 млрд грн. За рік прибуток банку скоротився на 9%. Друге місце зайняв Універсал банк (4,41 млрд грн), а трійку лідерів замикає Банк Південний (1,96 млрд грн).

Найбільший приріст прибутку серед усіх банків стався у приватного МТБ банка: аж у 13 разів — до 603,59 млн грн.

Нагадаємо, за даними Національного банку України (НБУ) обсяг надходжень готівки до кас банків за січень-вересень цього року становив 2 038,7 млрд грн. Це на 11,9% більше порівняно з аналогічним періодом 2023 року.

Видача готівки через банківські каси за перші дев’ять місяців 2024 року зросла на 12,5% і досягла 2 067,3 млрд грн. Це збільшення пов’язане з відновленням економічної активності, зокрема завдяки зростанню споживчих витрат, спричиненому підвищенням зарплат і соціальних виплат.

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