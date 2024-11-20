НБУ змінив деякі валютні обмеження

Національний банк України (НБУ) вніс зміни до чинних валютних обмежень, які починають діяти з 20 листопада

Регулятор пом’якшив низку валютних обмежень, щоб підтримати міжнародну співпрацю у сфері зовнішньої торгівлі, а також міжнародні проєкти й програми з технічної допомоги. Водночас НБУ вжив заходів для посилення дисципліни дотримання обмежень.

Зокрема для мінімізації ризиків обходження валютних обмежень встановлено заборону на використання валютних кредитів для придбання цінних паперів, номінованих в іноземній валюті. Також зміни стосуються й інших напрямів.

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Переказ коштів для виконання зобов’язань за імпортними контрактами

Наразі український бізнес може розраховуватися за імпорт будь-якої продукції лише за умови, якщо поставка товару здійснюється після 23 лютого 2021 року.

Однак відтепер українські підприємства отримають можливість розраховуватися за імпорт товарів без обмеження терміну їхньої поставки в Україну за умови, якщо кошти переказуються на користь:

іноземного експортно-кредитного агентства (ЕКА) / іноземної держави через уповноважену нею особу/іноземної особи, до складу учасників якої входить іноземна держава чи іноземний банк (за умови, що іноземна держава є учасником цього банку); інших нерезидентів, за умови участі в імпортних операціях (шляхом кредитування, страхування, гарантування, поручительства) іноземного ЕКА / іноземної держави через уповноважену нею особу/іноземної особи, до складу учасників якої входить іноземна держава чи іноземний банк.

Щомісячний ліміт для таких переказів встановлено на рівні 10% від суми простроченої заборгованості за договором щодо імпорту товарів (станом на 1 листопада 2024 року).

Такі зміни стимулюватимуть іноземні держави, державні банки та ЕКА зберегти й зміцнити наявні комерційні зв’язки іноземних експортерів з українським ринком. Це також дасть змогу мінімізувати ризики зменшення потенційних обсягів фінансування й зниження інвестиційної привабливості України.

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Розрахунки за проєктами міжнародної технічної допомоги

Нині передбачена можливість переказу іноземної валюти з України для розрахунків у межах проєктів/програм міжнародної технічної допомоги/прикордонного співробітництва, що фінансуються ЄС. Водночас резиденти України отримують технічну допомогу не лише від країн Євросоюзу, а і від інших.

Враховуючи це, НБУ надав можливість переказувати іноземну валюту за кордон для проведення розрахунків за проєктами міжнародної технічної допомоги, незалежно від того, якою державою чи організацією фінансується такий проєкт.

Відповідні зміни дозволять комплексно розв’язати проблему розрахунків за проєктами міжнародної технічної допомоги. Це позитивно вплине як на позиції України, так і окремих бенефіціарів такої допомоги – резидентів, а також посприяє ухваленню позитивних рішень міжнародних донорів щодо подальшої підтримки України.

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Репатріація дивідендів за кордон

За результатами перевірок НБУ, що засвідчили спроби обходження щомісячного ліміту на репатріацію дивідендів, було встановлено додаткові критерії для таких операцій.

Від сьогодні українські компанії зможуть скористатися можливістю часткової репатріації дивідендів за корпоративними правами чи акціями лише за одночасного дотримання таких умов:

період діяльності емітента з дати державної реєстрації до дати здійснення відповідної операції становить не менше 12 місяців;

з моменту набуття іноземним інвестором/нерезидентом права власності на корпоративні права/акції емітента, що здійснює виплату дивідендів, до дати здійснення відповідної операції минуло не менше шести місяців.

Нагадаємо, наприкінці жовтня правління Національного банку України (НБУ) ухвалило рішення залишити облікову ставку на рівні 13%. Це рішення разом із підтримкою стабільності валютного ринку дозволить утримати інфляційні очікування під контролем, сповільнити інфляцію в наступному році та поступово повернути її до рівня 5%.

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Джерело: НБУ