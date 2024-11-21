НБУ оновив правила відкриття та закриття рахунків

Національний банк України (НБУ) оновив порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків

Така потреба зумовлена, зокрема, оновленням законодавства України з питань електронних довірчих послуг та необхідністю врегулювання окремих питань на платіжному ринку.

Зокрема, Національний банк надав право: небанківським надавачам платіжних послуг — відкривати платіжні рахунки іншим небанківським надавачам платіжних послуг виключно для цілей виконання платіжних операцій за рахунок власних коштів, а користувачам (представникам користувачів) — під час підписання електронних документів використовувати кваліфікований електронний підпис, цифровий власноручний підпис, удосконалений електронний підпис з кваліфікованим сертифікатом, а також інший електронний підпис, якщо його використання попередньо визначено договором між користувачем та надавачем платіжних послуг.

Також НБУ виключив норму, яка передбачає використання зразка власноручного підпису власника рахунку — фізичної особи, фізичної особи-підприємця, фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність / довіреної особи / іншої уповноваженої особи, зазначеного в договорі / довіреності/іншому документі під час здійснення операцій за рахунками цих осіб. Це дає змогу фізичним особам, які у зв’язку з хворобою або з інших причин, не можуть підписатися власноручно на документах, уникнути можливих перепон під час користування рахунком.

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Крім того Нацбанк зафіксував належність поточних рахунків із спеціальним режимом їх використання, що відкриваються у випадках, передбачених законами України або актами Кабінету Міністрів України, до поточних рахунків та уточнив норму щодо осіб, які мають право розпоряджатися рахунком та підписувати платіжні інструкції.

Відповідні норми містить постанова Правління Національного банку України від 19.11.2024 № 135 «Про затвердження Змін до Інструкції про порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків», що набирає чинності з 21 листопада 2024 року.

Нагадаємо, що НБУ змінив деякі валютні обмеження. Регулятор пом’якшив низку валютних обмежень, щоб підтримати міжнародну співпрацю у сфері зовнішньої торгівлі, а також міжнародні проєкти й програми з технічної допомоги. Водночас НБУ вжив заходів для посилення дисципліни дотримання обмежень.

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За матеріалами: НБУ.