Банки ввезли в Україну рекордну кількість валюти з початку року — НБУ

У 2024 році обсяги ввезення готівкової валюти українськими банками зросли на 81%

Протягом жовтня 2024-го банки ввезли до України іноземної валюти готівкою на суму $1,68 млрд в еквіваленті, що є найвищим показником після січня цього року.

Традиційно банки найбільше ввезли у жовтні долари США — $1,15 млрд. При цьому було імпортовано рекордні обсяги євро з початку 2024 року — $531,7 млн в еквіваленті.

Про це йдеться у статистичних даних Національного банку України (НБУ).

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Банки другий місяць поспіль збільшують обсяги імпорту готівкової валюти в Україну. Якщо у жовтні показник становив $1,68 млрд, то у вересні $1,31 млрд. До цього попередні місяці обсяги коливались в межах $1-1,3 млрд.

Загалом за 10 місяців 2024 року в Україну було ввезено готівкової валюти на $12,9 млрд. За аналогічний період 2023-го імпортували лише $7,1 млрд, тобто відбулось зростання на 81%.

Схожі обсяги ввезення іноземної валюти востаннє фіксувалися у 2012 році, коли за десять місяців було завезено $16,8 млрд.

Водночас обсяги ввезення валюти значно перевищують обсяги вивезення. У жовтні вони становили $134,6 млн в еквіваленті, з початку року – трохи понад $1 млрд.

Раніше ми писали, що обсяги купівлі українцями готівкової валюти протягом жовтня цього року стали рекордним показником із листопада 2012-го.

У жовтні населення України купило готівкової валюти на $2,585 млрд, що на $319 млн більше за показник вересня. Водночас продаж зріс до $1,313 млрд (лише на $42,2 млн).

Щодо безготівкової валюти, то обсяги її купівлі зросли у жовтні порівняно з вереснем на $26,3 млн — до $420,2 млн, тоді як продаж — на $5,6 млн, до $299,3 млн.

Крім того, 31 жовтня Національний банк оприлюднив оновлений макропрогноз на 2024-2026 роки, у якому йдеться про те, що буде з економікою України найближчим часом.

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