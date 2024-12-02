НБУ виявив порушення в роботі 11 фінкомпаній

Національний банк України (НБУ) застосував до 11 фінансових компаній заходи впливу у вигляді вимоги про вжиття заходів, спрямованих на усунення виявлених під час нагляду порушень

Так, за порушення пруденційних вимог заходи впливу застосовані до:

ТОВ «ФК «МІА ГРУП»;

ТОВ «ФК «АРАГОН»;

ТОВ «ФК «ЮНІВЕРСАЛ КОМПАНІ»;

ТОВ «ФК «ПРОГРЕСИВНІ ФІНАНСИ»;

ТОВ «В ЛІЗИНГ»;

ТОВ «ІМПОРТ КАРС ЛІЗИНГ»;

ТОВ «ФК «ПРОФІТ».

Зазначені установи зобов’язані виправити виявлені під час нагляду порушень та привести свою діяльність у відповідність з вимогами законодавства до 25 грудня 2024 року.

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Також НБУ виявив порушення пруденційних вимог у компаній:

ТОВ «ФК «КАПІТАЛ ДЖІРІНГ»;

ТОВ «ЗЕТ-ФІНАНС»;

ТОВ «ЕФ ЕС ДЖИ».

Вказані фінкомпанії повинні вжити заходів для усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та привести свою діяльність у відповідність з вимогами законодавства до 1 січня 2025 року.

Крім того ТОВ «КЛАЙ КРЕДИТ» зобов’язане вжити заходів для усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства до 10 січня 2025 року.

Вищезазначені рішення про застосування заходів впливу ухвалені Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 28 листопада 2024 року за результатами безвиїзного нагляду за діяльністю з надання фінансових послуг. Вони набрали чинності з 29 листопада 2024 року.

Нагадаємо, загальні обсяги активів надавачів небанківських фінансових послуг в III кварталі збільшилися на 5,7%. Зростання зафіксовано в усіх сегментах ринку, крім кредитних спілок.

За січень – вересень 2024 року фінансові компанії згенерували рекордні прибутки порівняно з аналогічним періодом останніх трьох років. Прибутковими були близько 80% фінансових компаній.

Також ми писали, що НБУ оновив правила відкриття та закриття рахунків. Така потреба зумовлена, зокрема, оновленням законодавства України з питань електронних довірчих послуг та необхідністю врегулювання окремих питань на платіжному ринку.

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Джерело: НБУ