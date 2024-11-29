НБУ хоче змінити правила касової роботи та проведення платежів

Національний банк України (НБУ) пропонує оновити деякі норми, що стосуються порядку організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні

Зокрема, передбачається удосконалити процес:

оброблення банкнот гривні, які вилучаються з обігу та передаються Національному банку;

маркування Національним банком супровідних ярликів до касет з банкнотами та коробок з банкнотами (монетами).

Також пропонується врегулювати питання щодо технічних можливостей обладнання банків / інкасаторських компаній / компаній з оброблення готівки.

Відповідні норми містить проєкт постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Змін до Інструкції про порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні», що пропонується для громадського обговорення.

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Зауваження та пропозиції до проєкту постанови приймаються згідно з формою надання зауважень та пропозицій до 07 грудня 2024 року включно.

Нагадаємо, що НБУ оновив правила відкриття та закриття рахунків. Така потреба зумовлена, зокрема, оновленням законодавства України з питань електронних довірчих послуг та необхідністю врегулювання окремих питань на платіжному ринку.

Раніше ми писали, у яких банках українці зберігають найбільше грошей. Станом на 1 жовтня 2024 в Україні так само працює 62 банки. І хоча держбанків стало сім, частка їхніх чистих активів збереглася на рівні 53,3%, а у коштах населення навіть дещо зменшилася до 63,4% (на 0,7 п. п.).

Крім того, фінкомпанії отримали рекордні прибутки за три роки. Загальні обсяги активів надавачів небанківських фінансових послуг в III кварталі збільшилися на 5,7%. Зростання зафіксовано в усіх сегментах ринку, крім кредитних спілок. Найбільше зростання обсягів активів за квартал зафіксовано у фінансових компаній – на 6,4%. Обсяг активів страховиків зріс на 3,7%, зросли активи ломбардів. Про це йдеться в Огляді небанківського фінансового сектору Національного банку України (НБУ).

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За матеріалами: НБУ.