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НБУ хоче змінити правила касової роботи та проведення платежів

29.11.2024 9:40
Ольга Деркач
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Національний банк України (НБУ) пропонує оновити деякі норми, що стосуються порядку організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні

НБУ хоче змінити правила касової роботи та проведення платежів

НБУ хоче змінити правила касової роботи та проведення платежів Фото: bank.gov.ua

Зокрема, передбачається удосконалити процес: 

  • оброблення банкнот гривні, які вилучаються з обігу та передаються Національному банку;
  • маркування Національним банком супровідних ярликів до касет з банкнотами та коробок з банкнотами (монетами).

Також пропонується врегулювати питання щодо технічних можливостей обладнання банків / інкасаторських компаній / компаній з оброблення готівки. 

Відповідні норми містить проєкт постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Змін до Інструкції про порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні», що пропонується для громадського обговорення. 

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Зауваження та пропозиції до проєкту постанови приймаються згідно з формою надання зауважень та пропозицій до 07 грудня 2024 року включно.

Нагадаємо, що НБУ оновив правила відкриття та закриття рахунків. Така потреба зумовлена, зокрема, оновленням законодавства України з питань електронних довірчих послуг та необхідністю врегулювання окремих питань на платіжному ринку.

Раніше ми писали, у яких банках українці зберігають найбільше грошей. Станом на 1 жовтня 2024 в Україні так само працює 62 банки. І хоча держбанків стало сім, частка їхніх чистих активів збереглася на рівні 53,3%, а у коштах населення навіть дещо зменшилася до 63,4% (на 0,7 п. п.).

Крім того, фінкомпанії отримали рекордні прибутки за три роки. Загальні обсяги активів надавачів небанківських фінансових послуг в III кварталі збільшилися на 5,7%. Зростання зафіксовано в усіх сегментах ринку, крім кредитних спілок. Найбільше зростання обсягів активів за квартал зафіксовано у фінансових компаній – на 6,4%. Обсяг активів страховиків зріс на 3,7%, зросли активи ломбардів. Про це йдеться в Огляді небанківського фінансового сектору Національного банку України (НБУ).

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За матеріалами: НБУ.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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