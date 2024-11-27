З яких країн в Україну заходить найбільше кредитових переказів — НБУ

Населення України та представники бізнесу активно користувались кредитовими та дебетовими переказами протягом дев’яти місяців 2024 року

З січня по вересень 2024-го було здійснено понад 2,7 млрд платіжних операцій, ініційованих із застосуванням кредитового трансферу та прямого дебету, повідомляє пресслужба Національного банку України (НБУ).

За цей період фінансові установи провели 1,2 млн платіжних операцій із застосуванням прямого дебету на загальну суму у 27,26 млрд грн.

Водночас платіжні операції, ініційовані із застосуванням кредитового трансферу, є більш розповсюдженими. За дев’ять місяців їх було здійснено:

в межах України – 2 718,8 млн операцій на суму майже 30 823 млрд грн;

в Україну – 3,80 млн на суму $50,84 млрд в еквіваленті;

з України – 0,92 млн на суму $54,82 млрд в еквіваленті.

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Найбільша кількість платіжних операцій у межах України із застосуванням кредитового трансферу, була виконана з рахунків фізичних осіб: 2 344,6 млн, або 86,24% від загальної кількості відповідних платіжних операцій.

Однак за сумою найбільше таких платіжних операцій здійснено з рахунків бізнесу: 27 841,71 млрд грн, або 90,33% від загальної суми.

На користь звичайних громадян в Україну з-за кордону за дев’ять місяців надійшло 55,21% від загальної кількості платіжних операцій, здійснених із застосуванням кредитового трансферу.

Водночас за сумою також лідирує бізнес — 93,96% від загальної суми таких платіжних операцій надійшло на користь суб’єктів господарювання (за зовнішньоекономічними контрактами).

Найбільше коштів в Україну надходило з країн ЄС (44,70%), Швейцарії (22,14%), Сполучених Штатів Америки (11,75%).

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Найбільший обсяг платіжних операцій з України, ініційованих із застосуванням кредитового трансферу, здійснено бізнесом (за зовнішньоекономічними контрактами): 0,80 млн на суму $54,69 млрд в еквіваленті. Це становить 87,1% та 99,75% від загальної кількості та суми таких платіжних операцій відповідно.

Географічно найбільше коштів надійшло до країн ЄС (60,75%), Швейцарії (10,29%) та Китаю (5,12%).

Нагадаємо, що НБУ оновив правила відкриття та закриття рахунків. Така потреба зумовлена, зокрема, оновленням законодавства України з питань електронних довірчих послуг та необхідністю врегулювання окремих питань на платіжному ринку.

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