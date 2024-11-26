НБУ пропонує запровадити миттєві міжбанківські платежі

Національний банк України пропонує оновити порядок виконання міжбанківських платіжних операцій в Україні в національній валюті

Ця потреба зумовлена набранням чинності 8 листопада 2024 року Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій Національного банку України з державного регулювання ринків фінансових послуг». Цим законом внесено зміни до Закону України «Про платіжні послуги», які передбачають можливість здійснення миттєвих кредитових переказів в Україні.

У зв’язку з цим Національний банк пропонує, зокрема:

визначити порядок прийняття і виключення учасників миттєвого кредитового переказу, що виконується через систему електронних платежів НБУ (миттєвий переказ СЕП);

унормувати особливості виконання миттєвого переказу СЕП;

уточнити технологію виконання засобами СЕП примусового, безспірного та договірного списання коштів з кореспондентського рахунку банку;

визначити особливості виконання миттєвого переказу СЕП небанківськими надавачами платіжних послуг через банк, який є учасником миттєвого переказу СЕП.

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Відповідні положення містить проєкт постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Змін до Інструкції про виконання міжбанківських платіжних операцій в Україні в національній валюті», який пропонується для громадського обговорення.

Зауваження та пропозиції до проєкту постанови приймаються у встановленій формі до 4 грудня 2024 року включно.

Нагадаємо, що НБУ оновив правила відкриття та закриття рахунків. Така потреба зумовлена, зокрема, оновленням законодавства України з питань електронних довірчих послуг та необхідністю врегулювання окремих питань на платіжному ринку.

Раніше ми писали, у яких банках українці зберігають найбільше грошей. Станом на 1 жовтня 2024 в Україні так само працює 62 банки. І хоча держбанків стало сім, частка їхніх чистих активів збереглася на рівні 53,3%, а у коштах населення навіть дещо зменшилася до 63,4% (на 0,7 п. п.).

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