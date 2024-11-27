НБУ презентував монету, присвячену українській зброї

Національний банк України (НБУ) вводить в обіг третю пам’ятну монету з серії, присвяченої українській зброї та її творцям — «Українська бавовна. «БТР-4Е «Буцефал»»

Про це йдеться в пості НБУ в Telegram.

БТР-4Е «Буцефал» — бойова броньована машина, що поєднує в собі високий рівень захисту, потужне озброєння та відмінну мобільність.

Її історія розпочалась у 2003 році, коли українські конструктори поставили собі за мету створити бронетранспортер нового покоління та успішно впоралися з цим завданням.

Наразі сили оборони України використовують БТР-4Е «Буцефал» у численних військових операціях, боронячи незалежність України.

Основне зображення аверсу — стилізований здиблений кінь, змодельований із броньованих пластин, що склепані між собою. Образ коня — своєрідна паралель з легендарним Буцефалом Олександра Македонського. Він символізує вірність, нестримну волю та безстрашність перед ворогом.

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На реверсі зображено сучасний український бронетранспортер під час ведення вогню з бойового модуля, що є на озброєнні бронемашини. Угорі — напис БТР-4, виконаний зі склепаних пластин, що утворюють літери і цифру.

Дизайн монети створили художники Володимир Таран, Олександр Харук та Сергій Харук. Монета виготовлена з нейзильберу, її номінал — 5 гривень, тираж — до 75 000 штук у сувенірному пакованні.

Пам’ятну монету «Українська бавовна. «БТР-4Е «Буцефал»» можна буде придбати в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ з 11 грудня 2024 року, а також у банків-дистриб’юторів.

Нагадаємо, що НБУ пропонує запровадити миттєві міжбанківські платежі. Ця потреба зумовлена набранням чинності 8 листопада 2024 року Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій Національного банку України з державного регулювання ринків фінансових послуг». Цим законом внесено зміни до Закону України «Про платіжні послуги», які передбачають можливість здійснення миттєвих кредитових переказів в Україні.

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