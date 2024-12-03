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Як українці витрачають гроші з карток — дані НБУ

03.12.2024 16:20
Дарія Шуть
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Частка безготівкових операцій продовжує зростати — розрахунки з платіжними картками залишаються найпопулярнішими серед українців

Як українці витрачають гроші з карток — дані НБУ

Фото: pngwing.com, freepik.com

Кількість операцій (безготівкових та з отримання готівки) в Україні та за кордоном з використанням платіжних карток українських банків за дев’ять місяців 2024 року становила 4 587,0 млн, а їхня сума – 4 791,3 млрд грн.

З них безготівковими були 3 000,6 млн операцій на загальну суму 3 105,4 млрд грн, свідчить статистика Національного банку України (НБУ) щодо використання платіжних карток у січні-вересні цього року.

Частка безготівкових операцій за сумою перебувала на рівні 64,8% від загальної суми операцій із платіжними картками, за кількістю – досягла 94,5% (за дев’ять місяців 2023 року – 65,4% та 93,5% відповідно).

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Інфографіка PaySpace Magazine

Інфографіка PaySpace Magazine

На що українці витрачають гроші з карток

Найбільше операцій із використанням карток за кількістю та сумою припадало на розрахунки в торговельній та сервісній мережах (73,6% та 46,2% відповідно). Загалом було здійснено 4 443,8 млн операції на суму 1 432,7 млрд грн.

Перекази з картки на картку за вказаний період становили третину за сумою (31,8%) та майже десятину за кількістю (8,3%). Оплата товарів і послуг в інтернеті – 14,4% за сумою та 13,4% за кількістю.

Середня сума однієї операції становила:

  • в торговельній та сервісній мережах – 322 грн (за дев’ять місяців 2023 року – 319 грн);
  • з переказу з картки на картку – 1 976 грн (1 986 грн);
  • з оплати товарів та послуг у мережі Інтернет – 553 грн (479 грн).

За дев’ять місяців 2024-го загальна кількість емітованих платіжних карток в Україні досягла 122,1 млн шт. Це на 6% більше порівняно з січнем цього року. Водночас кількість активних карток зросла на 5% – із 51,6 млн шт. у січні до 54,1 млн шт. у вересні.

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Інфографіка PaySpace Magazine

Інфографіка PaySpace Magazine

Популярність безконтактних платежів

Також зросла і кількість безконтактних платіжних карток — на 9% порівняно з січнем. Загалом більш ніж половина (61,4%) активних платіжних карток у вересні – це безконтактні картки.

Популярними серед українців є й токенізовані платіжні картки, кількість яких з початку року збільшилась на 19% (до 14,9 млн шт.). Серед усіх активних карток їх частка становить майже 28% (у січні 2024 року – 24%). Тобто токенізованою є приблизно кожна четверта активна платіжна картка.

Як наслідок, частка безконтактних операцій (з безконтактною карткою або за допомогою смартфонів та інших гаджетів) продовжує зростати. Вона досягла 94,2% за сумою та 95,3% за кількістю (за дев’ять місяців минулого року частка таких операцій становила 89,4% та 90,6% відповідно).

Безконтактними були 4 234,3 млн операцій на суму 1 349,1 млрд грн (за аналогічний період 2023 року – 3 281,4 млн операцій на суму 1 032,9 млрд грн).

Інфографіка PaySpace Magazine

Інфографіка PaySpace Magazine

Нагадаємо, населення України та представники бізнесу активно користувались кредитовими та дебетовими переказами протягом дев’яти місяців 2024 року. З січня по вересень було здійснено понад 2,7 млрд платіжних операцій, ініційованих із застосуванням кредитового трансферу та прямого дебету.

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Рубрики: Грошові переказиГрошіНовиниПлатіжні карткиОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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