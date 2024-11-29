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НБУ анонсував тестування е-гривні: як відбуватиметься

29.11.2024 17:40
Дарія Шуть
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В Україні вже наступного року планується провести відкрите тестування державних цифрових грошей — е-гривні

НБУ анонсував тестування е-гривні: як відбуватиметься

Фото: freepik.com

Про відповідні плани розповіли в Національному банку України (НБУ). За даними регулятора, планується провести пілотний проєкт у 2025 році. Однак є низка факторів, які можуть вплинути на терміни на тестування е-гривні, яка стане першою CBDC (цифрова валюта центральних банків) в Україні.

В першу чергу Нацбанк повинен з’ясувати готовність учасників фінансового ринку брати участь в зазначеному пілоті та визначити партнера, що надасть своє технологічне рішення для тестування е-гривні, яке відповідатиме вимогам НБУ та архітектурі активу. Також потрібно налаштувати відповідну інфраструктуру.

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Наразі відомо, що тестувати е-гривню планують у відкритому середовищі з реальними користувачами та надавачами платіжних послуг. Тобто скористатися державними цифровими грошима зможуть усі охочі. В основі е-гривень лежатиме технологія DLT (Distributed Ledger Technology).

«Ціллю пілоту є тестування е-гривні для визначення технологічних перспектив виконання функцій грошей, задоволення потреб користувачів платіжних послуг та перевірка гіпотез щодо програмованості», — зазначили в НБУ.

Е-гривня – це український аналог CBDC. Це третя форма грошей, яка існуватиме паралельно з готівкою та безготівкою. На відміну від останніх, електронні гроші не потребуватимуть посередників (таких як банки або фінкомпанії), а будуть прямими зобов’язаннями НБУ (як і готівка), хоча існуватимуть у цифровій формі.

Нагадаємо, у 2018 році (лютий-грудень) Національний банк одним з перших у світі провів пілотний проєкт з випуску е-гривні для роздрібних платежів на платформі DLT. А у 2022 році представив учасникам ринку цифрових активів та державним установам проєкт концепції е-гривні.

У 2023 році регулятор розпочав етап підготовки, і анонсував відкрите тестування до кінця 2024 року, до якого зможуть доєднатись всі охочі українці, однак станом на початок листопада воно так і не розпочалось. В нашому матеріалі ми розглянули детальніше, що ж таке цифрові валюти СBDC і навіщо Україні власна е-гривня.

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За матеріалами ЕП

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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