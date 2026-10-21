Банки зменшать ліміти переказів для частини ФОПів

Із 14 листопада 2026 року для окремих українських підприємців зміняться максимальні суми вихідних банківських переказів, які можна проводити без додаткового погодження. Для ФОПів першої групи місячну межу знизять до 400 тис. грн, а для другої та третьої — до 1 млн грн. Водночас нові обмеження поширюватимуться не на всіх підприємців, а переважно на тих, чию діяльність банки оцінюють як ризикову

Кому банки зменшать ліміти на перекази

Нові правила передбачені оновленим Меморандумом про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг, який банківська спільнота підписала 14 травня 2026 року.

Документ передбачає посилений контроль за операціями новостворених підприємців, а також ФОПів, які тривалий час не працювали, але згодом відновили діяльність.

Особливу увагу банки приділятимуть операціям протягом перших шести місяців після реєстрації або відновлення роботи бізнесу.

Із 14 листопада передбачено такі зміни:

Для ФОПів першої групи — зменшення місячного ліміту з 600 тис. до 400 тис. грн.

Для ФОПів другої та третьої груп — скорочення з 3 млн до 1 млн грн.

Отже, для першої групи дозволений без додаткового погодження обсяг переказів зменшиться на третину, а для другої та третьої — утричі.

Водночас зміни торкнуться й окремих юридичних осіб з ознаками ризикової діяльності. Для них місячний ліміт знизять із 5 млн до 2 млн грн.

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Чому банки посилюють контроль

Головна мета нововведень — протидія використанню підприємницьких рахунків для сумнівних фінансових операцій, зокрема схем із підставними особами та фіктивним бізнесом.

При цьому сама реєстрація нового ФОП не означає автоматичного встановлення максимальних обмежень. Фінустанови враховуватимуть характер діяльності підприємця, джерела надходжень, обсяги платежів та відповідність операцій заявленій бізнес-моделі.

Наприклад, додаткові запитання можуть виникнути, якщо нещодавно зареєстрований підприємець раптово почне проводити мільйонні платежі без зрозумілого економічного обґрунтування.

Важливо, що меморандум є добровільною домовленістю між учасниками фінансового ринку, а не новою законодавчою забороною на перекази.

Як переказати гроші понад встановлений ліміт

Перевищення визначеної суми не означає, що підприємець повністю втратить можливість розрахуватися з контрагентами.

Якщо бізнесу необхідно провести платіж на більшу суму, можна звернутися до банку із запитом на підвищення індивідуального ліміту.

Для цього потрібно документально підтвердити економічну доцільність операції. Зокрема, банк може запросити договори з постачальниками, рахунки, накладні, акти виконаних робіт або документи, які пояснюють сезонне збільшення оборотів.

Окремі винятки для платежів, наприклад сплати податків чи комунальних послуг, визначатимуться правилами конкретної фінансової установи.

При цьому підприємцям не рекомендують штучно розділяти великі платежі на дрібніші для обходу обмежень. Подібні операції можуть викликати додаткові перевірки.

Що потрібно зробити до 14 листопада

Підприємцям варто заздалегідь уточнити у своєму банку, чи поширюватимуться нові правила на їхні рахунки, які саме операції враховуватимуться в місячному ліміті та як можна погодити його збільшення.

Також необхідно перевірити дату набрання чинності новими умовами. Зокрема, Ощадбанк повідомив про перехід на нижчі ліміти з 14 листопада, тоді як ПУМБ запланував відповідні зміни на грудень 2026 року.

Особливо уважно варто спланувати великі закупівлі та розрахунки з постачальниками, які припадають на період зміни правил.

На думку редакції PSM, посилення фінансового моніторингу може допомогти банкам ефективніше виявляти сумнівні операції. Водночас для малого бізнесу важливо, щоб нові обмеження не створювали зайвих перешкод для звичайної господарської діяльності. Тому підприємцям варто заздалегідь узгоджувати значні платежі та зберігати документи, що підтверджують їхню законність.

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Джерело: Delo.ua.