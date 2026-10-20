НБУ планує спростити вихід компаній на платіжний ринок

Національний банк України розпочав комплексний перегляд правил виходу компаній на платіжний ринок. Регулятор планує спростити процедуру авторизації надавачів фінансових платіжних послуг, скоротити кількість необхідних документів та усунути дублювання інформації. Перший пакет змін уже винесли на громадське обговорення

Ініціатива передбачає оновлення двох нормативних документів НБУ — положень №217 та №199, які регулюють авторизацію надавачів фінансових послуг.

Які вимоги планує спростити НБУ

На першому етапі регулятор пропонує скоротити обсяг інформаційної довідки про умови та порядок надання фінансових платіжних послуг. Зараз цей документ містить значний перелік відомостей про організацію роботи компанії.

Зокрема, з довідки планують вилучити:

Інформацію про заходи щодо захисту та збереження коштів користувачів.

Опис забезпечення безперервності діяльності, а також розподілу функцій під час моніторингу та звірки платіжних операцій.

Відомості про систему інформаційної безпеки, управління кіберризиками, захист платіжних даних і контроль доступу до інформації.

Водночас це не означає скасування вимог до кібербезпеки чи захисту коштів клієнтів. Зокрема, опис системи захисту інформації пропонують подавати окремим документом за новою формою.

Ще одна зміна стосується дублювання відомостей. Компаніям більше не доведеться повторно включати до інформаційної довідки дані, які вже містяться в інших документах, поданих до НБУ, або є в розпорядженні регулятора.

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Що зміниться для платіжних компаній у майбутньому

Наступні етапи реформи передбачатимуть ширший перегляд регулювання платіжного ринку.

Зокрема, Нацбанк розглядає можливість скасувати обов’язкове погодження оновленої інформаційної довідки, якщо компанія змінює умови або порядок надання платіжних послуг.

Натомість регулятор планує запровадити вимоги до попереднього оцінювання ризиків, пов’язаних із новими платіжними продуктами. Компанії повинні будуть визначати та вимірювати такі ризики ще до запуску відповідних сервісів.

Такий підхід може зменшити адміністративне навантаження на учасників ринку, водночас зберігаючи увагу до безпеки платіжних операцій.

Коли можуть запрацювати нові правила

Наразі запропоновані зміни перебувають на етапі громадського обговорення та ще не набрали чинності.

Національний банк прийматиме зауваження та пропозиції від учасників ринку й інших зацікавлених сторін до 29 жовтня 2026 року.

Після опрацювання отриманих пропозицій регулятор зможе перейти до затвердження змін. Про наступні етапи реформи НБУ повідомлятиме додатково.

На думку редакції PSM, спрощення авторизації може зменшити адміністративні витрати компаній і зробити вихід на платіжний ринок доступнішим для нових учасників. Водночас важливо, щоб скорочення документації не призвело до послаблення контролю за кібербезпекою, фінансовими ризиками та захистом коштів користувачів.

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Джерело: НБУ.