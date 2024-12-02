У СЕП НБУ запрацювали миттєві перекази

Починаючи з 1 грудня, запустилась нова версія системи електронних платежів Національного банку України – СЕП-4.1 з функціоналом миттєвих кредитових переказів

В Нацбанку зазначили, що усі учасники СЕП вже перейшли на нову версію системи. Наразі оновлена СЕП продовжує ефективно працювати 24/7. Миттєві перекази стали доступні для всіх, хто підключений до системи: банків, небанківських надавачів платіжних послуг, Державної казначейської служби України.

Миттєвий переказ СЕП — це платіжна операція, завдяки якій відбувається миттєве зарахування коштів на рахунок. Надавачі платіжних послуг виконуватимуть миттєве перерахування коштів з рахунку платника на рахунок отримувача та зобов’язані одразу інформувати їх про результати проведення платіжної операції.

Таку платіжну операцію може ініціювати як фізична, так і юридична особа. Час виконання миттєвого переказу СЕП становить не більше 10 секунд, максимальна сума однієї платіжної операції встановлена на рівні 100 тис. грн.

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На сьогодні до функціоналу миттєвого переказу СЕП вже під’єдналися:

НБУ;

Ощадбанк;

Креді Агріколь Банк;

Скай Банк;

Кліринговий Дім;

Укрсиббанк;

Укрексімбанк;

Європейський промисловий банк;

Sense Bank;

Альтбанк;

Ідея Банк.

Поступово до неї мають приєднатися всі учасники СЕП (залежно від їхніх внутрішніх графіків впровадження миттєвих переказів СЕП).

Переваги миттєвих переказів СЕП

Серед переваг миттєвих переказів СЕП для населення НБУ виокремив:

швидке зарахування коштів отримувачу в реальному часі, що важливо, зокрема, під час здійснення оплати за товари та послуги;

зручні ініціювання платежів (через платіжні застосунки надавачів платіжних послуг) та передача реквізитів між користувачами (за допомогою QR-кодів або Deeplink).

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Серед переваг для бізнесу:

зменшення операційних витрат (ураховуючи тарифну політику СЕП) та ефективне управління ліквідністю;

покращення сервісу для клієнтів завдяки цілодобовій доступності платежів через СЕП.

Серед переваг для економіки України загалом:

прискорення цифровізації фінансових послуг та розвитку безготівкових розрахунків;

посилення конкуренції між платіжними системами та сервісами, що стимулюватиме підвищення прозорості та зменшення вартості трансакцій;

можливість майбутньої інтеграції з міжнародними системами миттєвих переказів, зокрема ЄС.

Зазначається, що наразі СЕП забезпечує здійснення 99% міжбанківських платежів у національній валюті. За дев’ять місяців 2024 року через СЕП здійснено близько 347 млн платежів. Це на 13,4% більше порівняно з аналогічним періодом 2023 року.

Нагадаємо, що НБУ оновив правила відкриття та закриття рахунків. Така потреба зумовлена, зокрема, оновленням законодавства України з питань електронних довірчих послуг та необхідністю врегулювання окремих питань на платіжному ринку.

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Джерело: НБУ