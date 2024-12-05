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НБУ визнав неплатоспроможним один з українських банків

05.12.2024 15:40
Дарія Шуть
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Правління Національного банку України (НБУ) ухвалило рішення про віднесення АО «Комерційний Інвестиційний Банк» до категорії неплатоспроможних

НБУ визнав неплатоспроможним один з українських банків

Фото: bank.gov.ua

Відповідне рішення регулятор прийняв, оскільки Комінвестбанк не привів свою діяльність у відповідність до вимог законодавства, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку.

В пресслужбі НБУ зазначають, що рішення про банкрутство банку не вплине на стабільність банківського сектору України. Оскільки частка фінустанови на ринку становила 0,04% від усіх активів платоспроможних банків станом на 1 листопада.

Ще 8 серпня Нацбанк відніс Комінвестбанк до категорії проблемних. Підставою стало встановлення факту здійснення банком ризикової діяльності, що становить загрозу інтересам вкладників чи інших кредиторів банку, за такими виявленими ознаками:

  • неналежна організація системи внутрішнього контролю, включаючи систему управління ризиками;
  • недостатність доходів банку, що створює ризик майбутнього зменшення регулятивного капіталу банку та порушення встановлених НБУ пруденційних нормативів капіталу;
  • виявлення систематичного подання та оприлюднення неправдивої інформації та звітності для приховування реального фінансового стану банку.

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Однак з того часу Комінвестбанк продовжував здійснювати ризикову діяльність та систематично подавати і оприлюднювати неправдиву інформацію, а менеджмент та власники істотної участі не вжили належних заходів для запобігання віднесення банку до категорії неплатоспроможних.

В НБУ запевнили, що кожен вкладник Комінвестбанку отримає відшкодування від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) в повному розмірі вкладу, включно з відсотками, крім окремих випадків, передбачених законодавством.

Загалом можлива сума виплат гарантованої суми вкладникам банку станом на 21 листопада становить 432 млн грн. Станом на 4 грудня обсяг високоліквідних активів банку, ураховуючи ОВДП та депозитні сертифікати, становить 890 млн грн.

Нагадаємо, починаючи з 1 грудня, запустилась нова версія системи електронних платежів Національного банку України – СЕП-4.1 з функціоналом миттєвих кредитових переказів.  Час виконання миттєвого переказу СЕП становить не більше 10 секунд, максимальна сума однієї платіжної операції встановлена на рівні 100 тис. грн.

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Рубрики: КомпаніїНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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