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НБУ розширив ліцензію державній фінкомпанії

04.12.2024 12:20
Дарія Шуть
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Національний банк України (НБУ) погодив розширення ліцензії на діяльність фінансової компанії для АТ «ФОНД ДЕКАРБОНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ»

НБУ розширив ліцензію державній фінкомпанії

Фото: bank.gov.ua

Регулятор розширив ліцензію АТ «ФОНД ДЕКАРБОНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ» на підставі поданих товариством заяви та документів. Завдяки цьому рішенню фінансова компанія може надавати додаткові види фінпослуг, зокрема факторинг та фінансовий лізинг.

Відповідне рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 2 грудня.

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АТ «ФОНД ДЕКАРБОНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ» є юридичною особою, 100% акцій якого належать державі. Метою його діяльності є:

  • стимулювання реалізації енергоефективних заходів;
  • упровадження енергосервісу;
  • збільшення використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива і скорочення викидів вуглецю;
  • фінансове забезпечення реалізації державних цільових програм у сфері енергоефективності;
  • збільшення використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива і скорочення викидів вуглецю;
  • надання виробничих та науково-технічних послуг.

Нагадаємо, у серпні Нацбанк видав АТ «ФОНД ДЕКАРБОНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ» ліцензію на діяльність фінкомпанії з правом надання коштів та банківських металів у кредит. Одночасно компанія набула статусу фінансової установи.

Раніше ми писали, що загальні обсяги активів надавачів небанківських фінансових послуг в III кварталі збільшилися на 5,7%. Зростання зафіксовано в усіх сегментах ринку, крім кредитних спілок.

За січень – вересень 2024 року фінансові компанії згенерували рекордні прибутки порівняно з аналогічним періодом останніх трьох років. Прибутковими були близько 80% фінансових компаній.

Також НБУ оновив правила відкриття та закриття рахунків. Така потреба зумовлена, зокрема, оновленням законодавства України з питань електронних довірчих послуг та необхідністю врегулювання окремих питань на платіжному ринку.

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Рубрики: КомпаніїНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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