На українському ринку з'явилась нова фінансова компанія

На ринку небанківських фінансових послуг в Україні з’явився новий гравець

Національний банк України (НБУ) на підставі поданих заяви та документів ухвалив рішення про видачу АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ФОНД ДЕКАРБОНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ» ліцензії на діяльність фінансової компанії з правом надання такої фінансової послуги, як надання коштів та банківських металів у кредит.

Одночасно з отриманням ліцензії на діяльність фінансової компанії АТ «ФОНД ДЕКАРБОНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ» набуло статусу фінансової установи.

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Ця компанія є юридичною особою, 100% акцій якої належать державі. Серед завдань нової фінустанови буде:

стимулювання реалізації енергоефективних заходів;

упровадження енергосервісу;

фінансове забезпечення реалізації державних цільових програм та впровадження фінансово-кредитних механізмів у сфері енергоефективності;

збільшення використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива і скорочення викидів вуглецю;

надання виробничих та науково-технічних послуг.

Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 26 серпня.

Нагадаємо, станом на 31 липня кількість учасників небанківського фінансового ринку зменшилася до 963 (з 990, станом на 30 червня 2024 року), що на 157 менше, ніж на початку року. Кількість банків з початку року зменшилася на один — до 62. У статті ми розглянули, як змінювалася кількість учасників фінансового ринку України, кого оштрафував Національний банк, а також хто з гравців втратив ліцензії.

Також ми писали, що в Україні продовжують виявляти зв’язки власників фінансових компаній з росією та відповідним чином реагувати на виявлення таких фактів. Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення про визнання небездоганною ділової репутації ТОВ «ЛІЗИНГ ТАЙМ» та власника істотної участі компанії Штульберга Грегорі Ісааковича.

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Джерело: НБУ