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НБУ застосував захід впливу до фінкомпанії: причина

04.12.2024 20:20
Дарія Шуть
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Національний банк України (НБУ) виявив порушення в роботі фінансової компанії та застосував до неї відповідний захід впливу

НБУ застосував захід впливу до фінкомпанії: причина

Фото: bank.gov.ua

Так, регулятор зобов’язав ТОВ «ФК «ВЕСТМІНСТЕР» вжити заходів, спрямованих на усунення виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності компанії у відповідність до вимог законодавства України.

Причиною для застосування заходу впливу стало неподання фінкомпанією до Нацбанку на вимогу інформації / пояснень / документів.

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Тепер фінустанова повинна вжити заходів для виправлення виявлених порушень та привести свою діяльність у відповідність до вимог НБУ до 6 січня 2025 року.

Відповідне рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 2 грудня. Воно набирає чинності з 3 грудня.

Раніше ми писали, що НБУ запровадив нові критерії для визначення суспільної важливості та ступеня ризику діяльності небанківських фінансових установ. Регулятор оновив Положення про встановлення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення діяльності учасниками ринку небанківських фінансових послуг, їх суспільна важливість.

Під час визначення профілю ризику НБУ врахував ризики порушення прав споживачів фінпослуг з метою застосування для оцінки тих фінансових компаній, стосовно діяльності яких такий ризик визначений.

Нагадаємо, загальні обсяги активів надавачів небанківських фінансових послуг в III кварталі збільшилися на 5,7%. Зростання зафіксовано в усіх сегментах ринку, крім кредитних спілок.

За січень – вересень 2024 року фінансові компанії згенерували рекордні прибутки порівняно з аналогічним періодом останніх трьох років. Прибутковими були близько 80% фінансових компаній.

Також НБУ оновив правила відкриття та закриття рахунків. Така потреба зумовлена, зокрема, оновленням законодавства України з питань електронних довірчих послуг та необхідністю врегулювання окремих питань на платіжному ринку.

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Джерело: НБУ

Рубрики: КомпаніїНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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