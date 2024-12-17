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У Дії можна буде повідомити про поганий зв'язок

17.12.2024 14:10
Дарія Шуть
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Український уряд ухвалив постановку, яка дозволяє запровадження нової послуги у Дії — можливість повідомити про проблеми зі зв’язком

У Дії можна буде повідомити про поганий зв'язок

Фото згенеровано за допомогою chatgpt.com

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації в Telegram.

Завдяки нововведенню українці зможуть повідомляти про відсутність якісного мобільного зв’язку, особливо під час відключень світла. У Дії можна буде поскаржитись, якщо не вантажиться сторінка в браузері, неможливо додзвонитися або відправити повідомлення в месенджері.

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Вся інформація про проблеми зі зв’язком буде спрямовуватись до регулятора сфери — Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК). Після цього комісія аналізуватиме фідбек та разом з операторами розв’язуватиме проблему.

«Працюємо, щоб ви завжди могли викликати швидку, дізнатися про сигнал повітряної тривоги та зателефонувати найближчим», — зазначили у Мінцифри.

Коли саме буде запущена нова функція, не уточнюється, однак обіцяють «найближчим часом».

Нагадаємо, для громадян запустили Дія.Картку для всіх держвиплат. Дія.Картка прибере необхідність випускати щоразу нові картки для отримання допомоги чи інших державних виплат. Першою послугою на Дія.Картці стане єКнига. Згодом планується перевести на нову картку виплати єПідтримки, включно з тими, що були у 2021–2023 роках.

Наразі Дія.Картку можна відкрити в таких банках:

  • ПриватБанк
  • monobank
  • А-банк
  • Акордбанк
  • Глобус банк

На етапі підключення також знаходяться Банк Кредит Дніпро, Sense Bank та Bank 3/4.

Також ми писали, що нова програма єКнига вже стала доступна у Дії. Участь в програмі можуть взяти лише українці, яким у 2024-му виповнилось 18 років, або виповниться в наступних. Вони отримають по 908 грн для придбання книг, виданих в Україні державною мовою.

Щоб скористатись послугою, у застосунку Дія потрібно обрати єКнига у розділі Сервіси, після чого відкрити спеціальний рахунок в одному з банків та подати заявку та виплату.

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Рубрики: ДіяНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнологіїДержавні органи
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