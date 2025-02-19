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На порталі Дія зʼявилася нова послуга для підприємців

19.02.2025 16:00
Ольга Деркач
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На порталі Дія зʼявилася нова послуга для підприємців — Декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства

На порталі Дія зʼявилася нова послуга для підприємців

На порталі Дія зʼявилася нова послуга для підприємців Фото: freepik.com

Про це пише Дія у своєму Telegram-каналі.

Раніше треба було подавати підприємницькі декларації особисто або поштою та витрачаии багато часу на те, щоб виправити помилки при заповненні.

«А тепер є Дія, і з нею все просто, швидко та прозоро, — пишуть в Дії. — Якщо виконуєте на підприємстві небезпечні завдання зі спеціальною технікою — задекларуйте її на відповідність закону на порталі Дія. Декларацію подають підприємці та юрособи — без паперових документів та турне по установах».

Як подати декларацію на порталі:

  1. Авторизуйтеся на порталі Дія
  2. Виберіть послугу Декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства
  3. Внесіть необхідні дані та подайте декларацію

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«Відстежуйте статус декларації онлайн і будьте певні, що все надіслали без помилок — портал підкаже, що виправити. Працюємо, щоб ви не мали зайвого клопоту на підприємстві», — додали в Дії.

Нагадаємо, що у Дії запустили послугу Повідомлення про відсутність звʼязку, щоб дзвінки та інтернет працювали стабільніше по всій країні. Відтепер усі користувачі можуть повідомляти про відсутність звʼязку у будь-якому місці.

Раніше ми писали, що у Дії додали фото та відео порушень до штрафів автофіксації. Раніше штрафи з камер у Дію приходили з текстовими деталями — порушення, час і місце. Зараз до цієї інформації додали ще й фото та відео.

Крім того у Дії можна оформити цифрове пенсійне посвідчення. Тепер пенсійне посвідчення доступне в електронному форматі та не вимагає паперового (фізичного) аналога. Це дозволяє отримати його швидше, без необхідності відвідувати держустанови, і робить користування ще зручнішим.

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Рубрики: ДіяНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнологіїБізнес
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