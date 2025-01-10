У Дії додали фото та відео порушень до штрафів автофіксації

У застосунку Дія зʼявилася нова функція — тепер до штрафів автофіксації додали фото й відео порушення

Про це Дія повідомила у своєму Telegram-каналі.

Раніше штрафи з камер у Дію приходили з текстовими деталями — порушення, час і місце. Зараз до цієї інформації додали ще й фото та відео.

«Дивіться й запамʼятовуйте, як не треба робити на дорозі», — пишуть у Дії.

За даними Дії, фотовідеоматеріали допоможуть:

визначити, де саме було порушення;

показати друзям, щоб вони не повторювали.

Оплатити штрафи можна також у Дії — за реквізитами картки або ApplePay чи GooglePay.

Цікаве по темі: У Дії стали доступні консульські послуги для українців за кордоном

«Запускаємо зручні сервіси та вдосконалюємо, щоб було ще зручніше», — додали в Дії.

Сервіс реалізовано Мінцифрою спільно з МВС, Державною установою Центр інфраструктури та технологій МВС і ДП «Інфотех».

Нагадаємо, що у Дії можна оформити цифрове пенсійне посвідчення. Фахівці Дії продовжують оцифровувати важливі документи: тепер пенсійне посвідчення доступне в електронному форматі та не вимагає паперового (фізичного) аналога. Це дозволяє отримати його швидше, без необхідності відвідувати держустанови, і робить користування ще зручнішим.

Раніше ми писали, що у Дії запрацювала програма єКнига. За допомогою нової ініціативи держава прагне заохотити українську молодь до читання та підтримати видавців книжок. Участь в програмі можуть взяти лише українці, яким у 2024-му виповнилось 18 років, або виповниться в наступних. Вони отримають по 908 грн для придбання книг, виданих в Україні державною мовою. Щоб скористатись послугою, у застосунку Дія потрібно обрати єКнига у розділі Сервіси, після чого відкрити спеціальний рахунок в одному з банків та подати заявку та виплату.

Крім того, в Україні запустили Дія.Картку. Дія.Картка прибере необхідність випускати щоразу нові картки для отримання допомоги чи інших державних виплат. Першою послугою на Дія.Картці стане єКнига. Згодом планується перевести на нову картку виплати єПідтримки, включно з тими, що були у 2021–2023 роках.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

У Дії з’являться нові послуги для військових та їхніх сімей

У Дії з’явились дві нові облігації

У Дії з’явилася мапа банків, які працюють під час блекаутів