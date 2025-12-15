close-btn
Скільки грошей Пенсійний фонд виплатив українцям у 2025

15.12.2025 18:00
Микола Деркач

Пенсійний фонд України оприлюднив інформацію щодо обсягів виплат українцям

Скільки грошей Пенсійний фонд виплатив українцям у 2025

Фото: freepik.com

Зазначається, що станом на 14 грудня профінансовано:

  • на пенсійні виплати – 36,3 млрд грн, в тому числі через АТ «Укрпошта» – 6,0 млрд грн, через уповноважені банки – 30,3 млрд грн;
  • на житлові субсидії та пільги – 4,4 млрд грн;
  • на страхові виплати – 2,1 млрд грн, в тому числі на оплату лікарняних – 0,9 млрд грн;
  • на державні допомоги та інші виплати – 9,1 млрд грн.

У грудні надано 694,5 тис. послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду України.

Читайте також: Деяких українців зобов’яжуть повернути отримані соцвиплати — Пенсійний фонд

Нагадаємо, що Верховна Рада 3 грудня ухвалила Державний бюджет на 2026 рік. Соціальні видатки у ньому збільшили на 47,6 млрд грн проти поточного року — до 468,5 млрд грн. Документ також передбачає підвищення прожиткового мінімуму для різних категорій населення.

У Мінсоцполітики пояснюють, що зростання прожиткового мінімуму впливатиме на пенсії та соціальні виплати, а також на податкові пільги, штрафи та мінімальну зарплату.

Найбільша стаття фінансування — пенсії: 251,3 млрд грн.

На підтримку громадян у складних життєвих обставинах передбачено 102,7 млрд грн. Із цієї суми 9,2 млрд грн закладено на базову соціальну допомогу, ще 48,4 млрд грн — на підтримку внутрішньо переміщених осіб.

Підтримка сімей з дітьми становитиме 52,7 млрд грн, зокрема 24,5 млрд грн — на нові програми. Йдеться про одноразову виплату при народженні дитини в розмірі 50 000 грн, щомісячні виплати по 7 000 грн на догляд за дитиною до 1 року та в межах програми єЯсла для дітей віком 1–3 років, а також одноразову допомогу 5 000 грн для першокласників у межах ініціативи Пакунок школяра.

