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Скільки податків сплатили інтернет-провайдери у 2025 — Гетманцев

07.07.2025 11:20
Ольга Деркач
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За січень–травень 2025 року інтернет-провайдери сплатили до бюджету 2,55 млрд грн податків — це на 50% більше, ніж за аналогічний період 2024-го

Скільки податків сплатили інтернет-провайдери у 2025 — Гетманцев

Скільки податків сплатили інтернет-провайдери у 2025 — Гетманцев Фото: unsplash.com, freepik.com

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у своєму Telegram.

2,55 млрд грн податків розподілилися таким чином:

  • ПДВ: +56,1% (з 0,9 до 1,4 млрд грн);
  • податок на прибуток: +29,4% (з 0,2 до 0,3 млрд грн);
  • ПДФО: +80,4% (з 0,4 до 0,7 млрд грн).

Гетманцев наголошує, що рівень сплати ПДВ: зріс з 8,7% до 9,35%

Крім того відчутна й легалізація зарплат. У І кварталі 2025 року середня зарплата в галузі зросла до 17,16 тис грн, порівняно з 12,02 тис грн торік. Водночас 14,7% платників все ще декларують зарплати нижче мінімальної.

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Щодо 5 573 платників, які були у 2024 році на спрощеній системі:

  • 3 662 — добровільно змінили КВЕД і залишилися на спрощеній;
  • 1 423 — анульовано реєстрацію рішенням ДПС, з них лише 60 справ (18,9%) завершилися на користь платників;
  • 350 — відмовилися від спрощеної системи, інші припинили діяльність.

Також Гетманцев наголошує, що є відчутне покращення в детінізації, але потенціал для подальшої легалізації доходів і розрахунків — значний.

Нагадаємо, що у червні 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 234,5 млрд грн податків, зборів та обов’язкових платежів. За підсумками червня надходження платежів від Державної податкової служби становили 125,4 млрд грн.

Раніше ми писали, що за перші п’ять місяців 2025 року в Україну імпортували 131 автомобіль, що підпадає під податок на розкіш. Попри активність, показники значно нижчі за минулорічні. У січні–травні 2024 року українці завезли 448 таких авто — це у 3,4 раза більше, ніж у 2025-му. Водночас, якщо порівнювати з довоєнним 2021 роком, імпорт luxury-авто виріс на 42%.

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Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПодаткова
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Скільки податків сплатили інтернет-провайдери у 2025 — Гетманцев

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