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Золото по $5 000 засвідчить крах економіки — СЕО NexMetals

05.07.2025 11:30
Микола Деркач
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Генеральний директор гірничодобувної компанії NexMetals Морган Лекстром застеріг: ціна золота на рівні $5 000 буде не ознакою економічної сили, а свідчитиме про системну кризу

Золото по $5 000 засвідчить крах економіки — СЕО NexMetals

Фото: pexels.com

В інтерв’ю Девіду Ліну він заявив, що таке зростання відображатиме серйозну кризу на ринках боргових інструментів, неконтрольовану інфляцію та загальне порушення фінансової стабільності.

Раніше Лекстром уже попереджав про можливість екстремального зростання цін на золото — зокрема, прогнозував $3 000 за унцію, коли метал ще торгувався на рівні $2 500.

Попри те що він визнає імовірність досягнення позначки $5 тис., експерт наголошує: таке зростання не свідчитиме про здоровий попит, а означатиме втечу інвесторів із фінансової системи, яка руйнується, до золота, як останнього захисного активу.

«Я думаю, що золото подорожчає до $4,1-4,2 тис., тобто ще на $1 тис., і це буде ознака монетарного перезавантаження. Це буде обвал боргу, це інфляція у США, яка вийшла з-під контролю. От тоді золото і піде на $4 000 — і це неминуче. Ми вже на завершенні боргового циклу, боргової бульбашки. І буде момент, коли всі знову кинуться у золото. Але спершу, я думаю, буде щось на кшталт кризи на ринку нерухомості», — сказав він.

На думку Лекстрома, світ наближається до завершення історичного боргового циклу, розв’язка якого буде болісною. Про перші ознаки напруження, на його переконання, вже свідчить ослаблення ринків товарів розкоші, оскільки заможні покупці дедалі обережніше ставляться до боргових зобов’язань.

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Прогноз ціни золота

Наразі золото трохи відступило на тлі зниження геополітичної напруги на Близькому Сході, однак усе ще утримується вище позначки $3 000.

На момент закриття останньої торгової сесії метал коштував $3 274 за унцію, втративши 1,6%. Від початку року ціна зросла на 24%.

Щодо подальшої динаміки, Лекстром в очікуванні короткочасної корекції протягом одного-двох тижнів із поверненням до рівня $3 100–3 300.

У перспективі шести місяців він прогнозує стабільне зростання до $3 500–3 700, підтримане стійким інфляційним тиском і обмеженими можливостями урядів для скорочення дефіциту та витрат.

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За матеріалами finbold.com.

Рубрики: АналітикаІнвестиціїСвітНовини
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