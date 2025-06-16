Коли золото досягне $4000 — Bank of America

Bank of America (BofA) очікує, що ціна золота зросте до рекордних $4 000 за унцію на тлі зростаючих побоювань щодо фіскальної стабільності США, волатильності процентних ставок та ослаблення долара

У своїй аналітичній записці банк наголосив: занепокоєння інвесторів щодо бюджетного дефіциту зберігатиметься незалежно від результату обговорень у Сенаті довкола суперечливого законопроєкту про податкову реформу президента США Дональда Трампа.

До чинників, що підтримують «бичачий» сценарій для золота, BofA віднsc зростаючу волатильність ставок і слабкий долар. Особливо сильний імпульс дорогоцінний метал може отримати, якщо Міністерство фінансів США або Федеральна резервна система будуть змушені втрутитися задля стабілізації ринку.

«Золото підтримуватиметься волатильністю ставок та ослабленням долара, особливо якщо Федрезерв або Мінфін США зрештою будуть змушені втрутитися», — зазначили аналітики BofA.

З огляду на ці чинники, у банку очікують, що золото досягне $4 000 вже протягом наступних 12 місяців — це агресивніший прогноз, ніж у багатьох інших аналітиків Волл-стріт.

Цікаве по темі: Кійосакі розповів, чому Біткоїн краще за золото

Bank of America приєднався до інших фінансових гігантів, які також прогнозують зростання ціни на золото. Зокрема, Goldman Sachs підтвердив свій прогноз: $3 700 до кінця 2025 року та подальше зростання до $4 000 до середини 2026-го, частково завдяки активним закупівлям з боку центробанків.

Оптимізм навколо золота посилився після того, як ціна металу майже сягнула $3 500, зокрема через його статус «тихої гавані» на тлі геополітичної напруги на Близькому Сході після взаємних ударів між Ізраїлем та Іраном.

Додатково на золото звернули увагу після виходу інфляційної статистики у США, яка підтвердила очікування Федрезерву щодо можливого зниження ставок.

У травні Індекс цін виробників (PPI) зріс на 2,6% у річному вимірі — трохи вище, ніж 2,5% у квітні. Водночас базовий PPI знизився до 3% із 3,1%, що зміцнило привабливість золота як захисного активу на тлі уповільнення інфляції.

На момент закриття останньої сесії золото торгувалося на рівні $3 432, що на 1,3% вище за попередній день. Від початку року вартість металу зросла вже на понад 30%.

Загалом тренд на зростання золота залишається стабільним, а очікування зниження ставок ФРС та складна геополітична ситуація виступають потужними драйверами зростання.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Скільки б ви заробили, інвестувавши $1000 у золото на початку року

Якою буде ціна Біткоїна, якщо золото досягне $5000

Як змінювалася ціна на золото останні 20 років

Джерело: Finbold.