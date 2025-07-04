close-btn
PaySpaceMagazine

Яку суму податків сплатили самозайняті особи у 2025 році — Опендатабот

04.07.2025 11:40
Ольга Деркач
Читати росiйською

28,3 тис. фахівців, які провадять незалежну професійну діяльність — тобто самозайнятих — зареєстровано в Україні станом на початок червня 2025 року. Це юристи, приватні викладачі, перекладачі, архітектори, нотаріуси, психологи, митці, науковці, лікарі та інші фахівці, які не мають статусу ФОП, але працюють самостійно

Яку суму податків сплатили самозайняті особи у 2025 році — Опендатабот

Яку суму податків сплатили самозайняті особи у 2025 році — Опендатабот Фото: tr.tax.gov.ua, freepik.com

Це рекордний показник за останні п’ять років. Пік кількості таких фахівців раніше фіксували у листопаді 2021 року — 27,9 тисячі. Проте вже в грудні їхня кількість скоротилася на 700 осіб, після цього показник знову почав зростати, хоч і з паузою у перші місяці повномасштабного вторгнення. Від початку повномасштабної кількість самозайнятих професіоналів зросла на 1,1 тисячі — приблизно на 4%.

Варто зазначити, що лише у Єдиному реєстрі адвокатів наразі налічується понад 71 тисяча фахівців. Втім не всі з них оформлені як самозайняті, а, наприклад, можуть працювати в адвокатських бюро чи об’єднаннях, або працювати як ФОП.

Яку суму податків сплатили самозайняті особи у 2025 році — Опендатабот

Яку суму податків сплатили самозайняті особи у 2025 році — Опендатабот Інфографіка: Опендатабот

Найбільше таких фахівців працює у Києві — 4,2 тис. осіб. Наслідують Дніпропетровщина — 2,5 тис. та Одещина — 2,4 тис.

Яку суму податків сплатили самозайняті особи у 2025 році — Опендатабот

Яку суму податків сплатили самозайняті особи у 2025 році — Опендатабот Інфографіка: Опендатабот

292,29 млн грн податків сплатили до бюджету самозайняті за перші п’ять місяців 2025 року. Це на 33% більше, ніж за аналогічний період торік. Варто зазначити, що у Херсонській, Волинській та Київській областях сума сплачених податків зросла майже удвічі. Загалом 603,16 млн грн податків сплатили такі фахівці за минулий 2024 рік. Це у 1,6 раза більше, ніж у 2023 році та у 1,2 раза більше, ніж до початку повномасштабної.

Цікаве по темі: Скільки податків сплатили українці до держбюджету за червень 2025 — Мінфін

Яку суму податків сплатили самозайняті особи у 2025 році — Опендатабот

Яку суму податків сплатили самозайняті особи у 2025 році — Опендатабот Інфографіка: Опендатабот

Лідерами за обсягами сплачених податків є Київ — 140,5 млн грн (23% загальної суми), Львівщина — 49,8 млн грн (8%) та Дніпропетровщина — 49,6 млн грн (8%). Проте, якщо у Львівській області цю суму сплатили 1,3 тис. осіб, то в Дніпропетровській — 2,5 тис. самозайнятих сплатили практично ту ж суму.

38 тис. грн податків, у середньому, сплатив один самозайнятий на Львівщині за 2024 рік. У Києві — 33 тис. грн, на Вінниччині — 31 тис. грн. Найнижчі середні суми — на Луганщині, Донеччині та Херсонщині. Втім, ці розрахунки умовні — точну оцінку дати неможливо, адже невідомо, скільки з осіб, що засвідчені як самозайняті, реально працюють і отримують дохід.

Варто зазначити, що незалежні професіонали становлять лише 1,4% усіх самозайнятих осіб в Україні (разом із ФОП). Частка їхніх податкових надходжень — лише 0,6% від загальної суми, сплаченої самозайнятими.

Банки регулярно перевіряють статус своїх клієнтів щодо самозайнятості — це важливо для оцінки фінансового профілю, оподаткування та відповідності регуляторним вимогам.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Яка галузь сплатила найбільше податків цього року

Скільки податків заборгували українські ФОПи — Опендатабот

Україна оновила список країн, з якими не діятиме подвійне оподаткування

Джерело: Опендатабот.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПодаткова
google news
Новини по темі
Уряд може вдосконалити правовий режим для Клубу білого бізнесу — Гетманцев 04.07.2025

Уряд може вдосконалити правовий режим для Клубу білого бізнесу — Гетманцев
Скільки податків сплатили українці до держбюджету за червень 2025 — Мінфін 01.07.2025

Скільки податків сплатили українці до держбюджету за червень 2025 — Мінфін
Скільки грошей сплатили резиденти Дія.City в держбюджет у 2025 30.06.2025

Скільки грошей сплатили резиденти Дія.City в держбюджет у 2025
Скільки авто, що підпадають під податок на розкіш, було ввезено в Україну в 2025 — Опендатабот 27.06.2025

Скільки авто, що підпадають під податок на розкіш, було ввезено в Україну в 2025 — Опендатабот
Скільки ПДФО сплатили українці за п’ять місяців 2025 року 21.06.2025

Скільки ПДФО сплатили українці за п’ять місяців 2025 року
Податки для ФОПів військовослужбовців: що змінилося 19.06.2025

Податки для ФОПів військовослужбовців: що змінилося
Вибір редакції
Всі
Хто з фінансових компаній утратив право працювати в Україні: найгучніші кейси останніх років
ТОП статей 04.07.2025

Хто з фінансових компаній утратив право працювати в Україні: найгучніші кейси останніх років

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у травні 2025 — аналітика
ТОП статей 18.06.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у травні 2025 — аналітика
Останні новини
Сьогодні  18:20

Уряд може вдосконалити правовий режим для Клубу білого бізнесу — Гетманцев

 Сьогодні  17:30

Біткоїн-гаманець часів Сатоші переказав $1 млрд BTC після 14 років сплячки

 Сьогодні  16:40

НБУ затвердив порядок страхування у системі відкритого банкінгу

 Сьогодні  15:50

Потужність магнітних бурь знизилася, але чи дійсно це так

 Сьогодні  15:00

XRP готується до прориву — аналітик

 Сьогодні  14:04

Хто з фінансових компаній утратив право працювати в Україні: найгучніші кейси останніх років

 Сьогодні  11:40

Яку суму податків сплатили самозайняті особи у 2025 році — Опендатабот

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber