Яку суму податків сплатили самозайняті особи у 2025 році — Опендатабот

28,3 тис. фахівців, які провадять незалежну професійну діяльність — тобто самозайнятих — зареєстровано в Україні станом на початок червня 2025 року. Це юристи, приватні викладачі, перекладачі, архітектори, нотаріуси, психологи, митці, науковці, лікарі та інші фахівці, які не мають статусу ФОП, але працюють самостійно

Це рекордний показник за останні п’ять років. Пік кількості таких фахівців раніше фіксували у листопаді 2021 року — 27,9 тисячі. Проте вже в грудні їхня кількість скоротилася на 700 осіб, після цього показник знову почав зростати, хоч і з паузою у перші місяці повномасштабного вторгнення. Від початку повномасштабної кількість самозайнятих професіоналів зросла на 1,1 тисячі — приблизно на 4%.

Варто зазначити, що лише у Єдиному реєстрі адвокатів наразі налічується понад 71 тисяча фахівців. Втім не всі з них оформлені як самозайняті, а, наприклад, можуть працювати в адвокатських бюро чи об’єднаннях, або працювати як ФОП.

Найбільше таких фахівців працює у Києві — 4,2 тис. осіб. Наслідують Дніпропетровщина — 2,5 тис. та Одещина — 2,4 тис.

292,29 млн грн податків сплатили до бюджету самозайняті за перші п’ять місяців 2025 року. Це на 33% більше, ніж за аналогічний період торік. Варто зазначити, що у Херсонській, Волинській та Київській областях сума сплачених податків зросла майже удвічі. Загалом 603,16 млн грн податків сплатили такі фахівці за минулий 2024 рік. Це у 1,6 раза більше, ніж у 2023 році та у 1,2 раза більше, ніж до початку повномасштабної.

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Лідерами за обсягами сплачених податків є Київ — 140,5 млн грн (23% загальної суми), Львівщина — 49,8 млн грн (8%) та Дніпропетровщина — 49,6 млн грн (8%). Проте, якщо у Львівській області цю суму сплатили 1,3 тис. осіб, то в Дніпропетровській — 2,5 тис. самозайнятих сплатили практично ту ж суму.

38 тис. грн податків, у середньому, сплатив один самозайнятий на Львівщині за 2024 рік. У Києві — 33 тис. грн, на Вінниччині — 31 тис. грн. Найнижчі середні суми — на Луганщині, Донеччині та Херсонщині. Втім, ці розрахунки умовні — точну оцінку дати неможливо, адже невідомо, скільки з осіб, що засвідчені як самозайняті, реально працюють і отримують дохід.

Варто зазначити, що незалежні професіонали становлять лише 1,4% усіх самозайнятих осіб в Україні (разом із ФОП). Частка їхніх податкових надходжень — лише 0,6% від загальної суми, сплаченої самозайнятими.

Банки регулярно перевіряють статус своїх клієнтів щодо самозайнятості — це важливо для оцінки фінансового профілю, оподаткування та відповідності регуляторним вимогам.

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Джерело: Опендатабот.