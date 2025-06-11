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Україна оновила список країн, з якими не діятиме подвійне оподаткування

11.06.2025 11:40
Ольга Деркач
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Президент України Володимир Зеленський підписав Закон №4278-IX, яким затверджуються зміни до раніше ухваленої ратифікації Багатосторонньої конвенції про імплементацію заходів, спрямованих на запобігання розмиванню податкової бази та виведенню прибутків з-під оподаткування

Україна оновила список країн, з якими не діятиме подвійне оподаткування

Україна оновила список країн, з якими не діятиме подвійне оподаткування Фото: pixabay.com, freepik.com

Документ було опубліковано 6 червня у виданні «Голос України», тож він набув чинності вже з 7 червня — наступного дня після офіційної публікації.

Прийняття цього закону є черговим кроком у процесі адаптації українського податкового законодавства до актуальних змін, що відбуваються у міжнародному податковому полі, а також відповідає стратегічній меті держави — зміцненню фінансової безпеки та боротьбі з податковими зловживаннями.

Відтепер положення Багатосторонньої конвенції MLI (Multilateral Instrument) не будуть застосовуватися до угод про уникнення подвійного оподаткування, які Україна офіційно денонсувала. До таких угод, зокрема, належать договори з країнами, що становлять загрозу національній безпеці — білоруссю, Кубою, Сирією та росією. Це свідчить про чітке прагнення України виключити держави-агресори зі свого податкового поля співпраці.

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Водночас дія Конвенції поширюватиметься на угоди з низкою країн, які залишаються ключовими партнерами України у міжнародній торгівлі, інвестиціях та фінансах. Серед них — Австрія, Данія, Нідерланди, Велика Британія, Швейцарія, Сінгапур, Об’єднані Арабські Емірати, а також новостворена податкова угода з Малайзією. Такий підхід дозволить ефективніше впроваджувати стандарти прозорості, посилити контроль за транснаціональними потоками доходів та сприяти поглибленню економічної інтеграції України до глобального ринку.

Окрім того, нова редакція закону передбачає низку технічних змін до національного законодавства у зв’язку з набранням чинності двосторонньої угоди між Україною та Катаром. Йдеться про угоду щодо уникнення подвійного оподаткування та запобігання ухиленню від сплати податків, яка також є важливою частиною міжнародного податкового співробітництва України.

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Джерело: apitu.org.ua.

Рубрики: СвітНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПодаткова
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