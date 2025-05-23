Скільки надійшло до бюджету від «податку на Google» за I квартал 2025

Україна завершила перший квартал 2025 року зі зростанням надходжень «податку на Google»

Про це повідомив голова Податкової служби України Руслан Кравченко у своєму Telegram.

За його словами, за січень-березень цього року нерезиденти, які постачають електронні послуги українським споживачам, сплатили ПДВ до бюджету 39,6 млн євро та $43,4 млн. Станом на перше квітня у гривневому еквіваленті це понад 3,5 млрд грн.

Це на 9,5 млн євро та $8,9 млн більше, порівняно з цим же періодом минулого року.

Кравченко наголошує, що відповідні звіти подала 121 особа, а Кількість зареєстрованих платників зросла на 26 нових учасників. В Україні вже 136 компаній-нерезидентів зареєстровані як платники ПДВ.

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До рейтингу топ-платників входять: Apple, Google, Valve, Meta, Sony, Etsy, Netflix, Wargaming, Bolt, OpenAI, Ebay тощо.

«Дякую всім платникам, які підтримують цивілізовані правила роботи та сплачують податки. Бо йдеться не лише про додаткові надходження до бюджету, які в умовах війни вкрай потрібні. Сьогодні разом забезпечуємо чесну конкуренцію між українськими та міжнародними компаніями», — написав Кравченко.

Нагадаємо, що Гетманцев розкрив, скільки принесли бюджету підвищені податки для банків. Він заявив, що банки задекларували 62,4 млрд грн податку на прибуток за 4 квартал 2024 року, сплата яких припадала на 2025 рік. За його словами, із цієї суми близько 50 млрд грн — це результат підвищення ставки податку з 25% до 50%, а також заборони враховувати збитки минулих років при розрахунку. За підсумками 2024 року, рівень сплати податку на прибуток у банків зріс до 18,4% — це на 1 п.п. більше, ніж у 2023 році.

Раніше ми писали, скільки податків заплатила мережа ОККО у 2025. За січень-березень 2025 року група ОККО заплатила до державного бюджету та фондів 5,19 млрд грн податків. Це на 12,5% більше, ніж було сплачено за перший квартал 2024 року.

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