Названо, скільки податків заплатила мережа ОККО у 2025

За січень-березень 2025 року група ОККО заплатила до державного бюджету та фондів 5,19 млрд грн податків. Це на 12,5% більше, ніж було сплачено за перший квартал 2024 року

Зокрема, група ОККО сплатила до бюджету 4,39 млрд грн митних платежів при імпорті товарів, а ще 890 млн грн — податки з операційної діяльності компанії, йдеться в пресрелізі.

Сума податкових надходжень у розрахунку на кожен літр реалізованого пального склала 2,77 грн/л — трохи більше, ніж торік (2,71 грн/л у першому кварталі 2024 року). У перерахунку на одну автозаправну станцію мережі ОККО податкова сплата зросла до 743 тис. грн на місяць, що перевищує минулорічний показник у 728 тис. грн.

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Відчутне зростання спостерігається також у сплаті соціальних внесків. Зокрема, щомісячні відрахування з одного працівника у вигляді ЄСВ, ПДФО та військового збору зросли до 12 160 грн. Для порівняння: у першому кварталі 2024 року цей показник становив 9 210 грн.

«Крім сплати податків, а це тільки за останні три роки сумарно — 49,1 мільярди грн, ми активно інвестуємо в країну,-— залучаємо власний та західний капітал для створення нової інфраструктури та робочих місць поза ринком паливного ритейлу. При цьому ми рідко говоримо про втрати. А це станом на сьогодні в товарі, активах та основних засобах вже більше $100 млн. У 2025 році ворог влучив в Одеську нафтобазу, де зберігався наш ресурс, у минулому ми втратили чотири нафтобази. Зрозуміло, що кожен бізнес зараз працює в складних умовах, та всі ми маємо таку можливість завдяки ЗСУ», — коментує віцепрезидент ОККО з фінансів Назар Купибіда.

Нагадаємо, що ОККО отримала дозвіл АМКУ на придбання електрозаправок ТОКА. Після завершення угоди ТОКА збереже статус незалежної компанії. Фінансові деталі операції не розголошуються.

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