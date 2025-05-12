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Топ-10 найбільших роботодавців України — Опендатабот

12.05.2025 17:00
Ольга Деркач
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Опендатабот оприлюднив рейтинг найбільших роботодавців України 2025 року, сформований на основі даних Державної служби статистики та фінансової звітності підприємств. Незмінним лідером вже четвертий рік поспіль залишається Укрзалізниця — у компанії працює 178 616 працівників

Топ-10 найбільших роботодавців України — Опендатабот

Топ-10 найбільших роботодавців України — Опендатабот Фото: freepik.com

Попри складну ситуацію та скорочення штату, залізничний гігант утримує перше місце. Лише за останній рік чисельність працівників скоротилась на понад 9 тисяч — це майже 5% від загального штату. Загалом з початку повномасштабної війни компанія втратила понад 54 тисячі працівників.

На другому місці — мережа супермаркетів АТБ-Маркет із 46 084 працівниками. Протягом року компанія наростила штат майже на 2 тисячі осіб. Як пояснюють в АТБ, це стало можливим завдяки активній стратегії розвитку — відкриттю нових магазинів, розширенню логістичних потужностей та модернізації інфраструктури. Такий підхід не лише посилив позиції компанії на ринку, а й забезпечив стабільне працевлаштування тисяч українців. У компанії підкреслюють, що людський капітал — їхній головний ресурс та основа довготривалого успіху.

Третю сходинку рейтингу посіла компанія Газорозподільні мережі України, яка працевлаштовує 37 714 осіб. За рік штат компанії зріс на 4,2 тисячі працівників.

Загалом, шість компаній зі списку розширили команди у 2024 році. А двоє новачків уперше увійшли до переліку найбільших роботодавців країни — це свідчить про динамічні зрушення на українському ринку праці, попри виклики війни.

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До десятки найбільших роботодавців також увійшли торгівельні мережі, логістичні компанії, енергетичні гіганти та державні структури. Серед них — знайомі всім Укрпошта (31 739 працівників), Сільпо (31 366), Нова пошта (27 509), Енергоатом (27 352), Ліси України (23 717), Укрнафта (18 926) та Укргазвидобування (17 317).

Топ-10 найбільших роботодавців України — Опендатабот

Топ-10 найбільших роботодавців України — Опендатабот Інфографіка: Опендатабот

Варто зазначити, що Газорозподільні мережі України та Ліси України — увірвалися в топ вперше.

Торік лише чотири компанії скоротили штат. Найбільші втрати — в Укрзалізниці, яка зменшила команду на понад 9 тисяч осіб. Укрпошта втратила понад 3 тисячі працівників, Енергоатом — 1,8 тисячі, а «Ліси України» — понад 6 тисяч (мінус 20%).

Натомість інші компанії активно зростають. Лідером за приростом стала компанія «Газорозподільні мережі України» (+12,5%). Штати також збільшили Сільпо (+4,9%), АТБ (+4,5%), Нова пошта (+4,5%), Укрнафта (+3,2%) та Укргазвидобування (+2,9%).

Помітний ріст і в компаній поза топом. Зокрема, мережа магазинів «Аврора» за час повномасштабної війни збільшила штат утричі — з 3 до понад 12 тисяч працівників. Активно зростають і компанії з групи «Нова пошта». Зокрема, NovaPay наростила штат на 7,5%, а мережа EVA — на 2% за рік.

Компанія МакДональдз зросла лише на 0,2% та досі не відновилась до довоєнних обсягів працівників, як і більшість компаній.

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Джерело: Опендатабот.

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнес
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